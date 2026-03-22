Video: dijo que no había tomado, pero dio positivo en alcoholemia y confesó

“No puede ser. Imposible. No tomé nada, se lo juro”, reaccionó un conductor a primera hora de este domingo cuando un control vehicular de rutina en la Autopista Buenos Aires–La Plata arrojó un resultado positivo de alcoholemia de 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre. Minutos después, admitió que había bebido whisky horas antes.

El procedimiento se realizó por la mañana a la altura del peaje Hudson, donde agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense detectaron que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol. A pesar del tiempo transcurrido desde la ingesta, según dijo el hombre, cerca de las 9 aún presentaba un nivel elevado.

Dijo que no había tomado nada, pero la tecnología lo delató y tuvo que admitirlo

Tras el primer test, el automovilista pidió repetir la prueba. “Hacelo de vuelta porque no puede ser. Me lavé los dientes y no tomé ni un café, nada”, dijo. El segundo control confirmó el resultado inicial: 1,20 gramos de alcohol en sangre.

Dijo que no había tomado nada, pero la tecnología lo delató y tuvo que admitirlo. Ministerio de Transporte

“Señor, usted debe haber tomado algo ayer a la noche. ¿Ayer sí bebió?”, le insistió el inspector al conductor que no podía creer el resultado del alcoholímetro. ”Whisky", admitió el hombre.

Más casos

Durante operativos realizados en los últimos días también en la provincia de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó tres casos graves de alcoholemia positiva. En dos de ellos, los niveles registrados superaron la capacidad de medición del alcoholímetro, mientras que un tercero arrojó 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre.

En uno de los hechos, registrado en la autopista Riccheri, el conductor aseguró que no había tomado alcohol ante la consulta del agente. Sin embargo, el resultado mostró la realidad: superaba los 3,0 gramos de alcohol por litro de sangre, informaron las fuentes.

La otra alcoholemia positiva máxima se registró en Bahía Blanca, mientras que el test de 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre ocurrió sobre la ruta nacional 9, donde el conductor minimizó la situación al decir que venía de “tomar una copa” en la casa de un amigo.

Los tres conductores fueron retirados de circulación en el acto; se les retuvo la licencia y no pudieron continuar manejando. Ahora deberán enfrentar multas de hasta 1.800.000 pesos, más la inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia, informó la ANSV.