Berazategui: discusión y muerte tras un choque entre una moto y un auto

Un hombre murió tras una discusión de tránsito a raíz de un choque entre una moto y un auto en Berazategui el jueves por la tarde. El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la intersección de la Avenida Luis Agote y la calle 366, barrio de Ranelagh.

La secuencia comenzó cuando chocaron un Chevrolet Corsa y una moto Honda. Tras la colisión, el conductor del auto, identificado como Andrés, de 51 años, bajó armado con un palo y empezó a agredir al motociclista, Elías, de 25 años.

De acuerdo a lo que publicó el medio local La Misión Informa, en un intento de defenderse, el joven golpeó con su puño dos veces en el rostro a Andrés, quien cayó instantáneamente sobre el asfalto.

Tras una alerta a las autoridades, llegaron al lugar dos patrullas del Comando de Berazategui y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Allí, los médicos constataron el deceso del hombre.

En tanto, la Policía Científica realizó las pericias de rigor, retiró el cuerpo de la víctima cerca de las 19 y lo trasladó a la Morgue Judicial. La autopsia determinará si la muerte de Andrés fue por los golpes que recibió o por el impacto contra el asfalto.

El joven de 25 años fue detenido y llevado a la Seccional Segunda de Ranelagh bajo la carátula de “homicidio”, por lo que quedó a disposición de la Justicia de Berazategui.

Dos videos clave

En las redes sociales se viralizaron dos videos que pueden ser clave para la investigación. El primer registro muestra a Elías, de 25, pateando la puerta el auto mientras el conductor estaba sentado dentro del Corsa. Con voz angustiada, el joven gritaba: “Yo también laburo, me rompiste toda la moto”.

El segundo video habría sido posterior a eso. Ahí se ve a Andrés agrediendo con el palo al motociclista. La secuencia escaló en segundos: en ese intercambio, el motociclista lanzó dos golpes de puño al rostro del conductor. Luego, Andrés cayó de manera inmediata y quedó tendido boca arriba sobre el asfalto, sin volver a incorporarse.

