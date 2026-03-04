LA NACION

Apareció un puma en un barrio cerrado en Hudson: operativo de la Provincia y consejos para los vecinos

“Hay que evitar molestar al animal. No es peligroso para la población, pero no hay que acercarse”, indicaron las fuentes oficiales consultadas por LA NACION; interviene en la búsqueda del felino la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Alerta por la presencia de un puma en la localidad de Hudson
Alerta por la presencia de un puma en la localidad de HudsonCaptura

Los vecinos de barrios privados de la localidad de Hudson, en Berazategui, están bajo alerta ante la presencia de un puma salvaje avistado en la zona. Según pudo saber LA NACION, el área de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense está a cargo del operativo, con protocolos específicos, para dar con el felino que quedó grabado en las cámaras de seguridad.

“Hay que evitar molestar al animal. No es peligroso para la población, pero no hay que acercarse”, indicaron fuentes oficiales. Luego de advertir la presencia del puma en el country club Pueblos del Plata, las autoridades provinciales dieron inicio a operativos de vigilancia para intentar localizarlo y garantizar la seguridad del animal y de los vecinos.

Hudson: un puma suelto causa temor en un barrio privado
Hudson: un puma suelto causa temor en un barrio privado

Desde la Dirección de Flora y Fauna indicaron a los vecinos que, en caso de ver al puma, lo reporten a los canales oficiales: el de Emergencias, 911, y el de Defensa Civil, 103.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Impensados pero prometedores efectos contra la demencia: la opinión de los especialistas
    1

    Vacuna del herpes zóster: los impensados pero prometedores efectos contra la demencia y la visión de los especialistas

  2. Se derrumbó el techo del estacionamiento de un complejo de viviendas en Parque Patricios
    2

    Parque Patricios: se derrumbó el techo del estacionamiento de un complejo de viviendas

  3. Al menos 10 provincias avanzan en un proyecto propio de ley de educación nacional con un foco prioritario
    3

    Agenda paralela: al menos 10 provincias avanzan en un proyecto propio de ley de educación nacional con un foco prioritario

  4. ¿Hay clases este martes 3 de marzo?
    4

    Paro nacional docente: ¿hay clases este martes 3 de marzo?