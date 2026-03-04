Apareció un puma en un barrio cerrado en Hudson: operativo de la Provincia y consejos para los vecinos

Los vecinos de barrios privados de la localidad de Hudson, en Berazategui, están bajo alerta ante la presencia de un puma salvaje avistado en la zona. Según pudo saber LA NACION, el área de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense está a cargo del operativo, con protocolos específicos, para dar con el felino que quedó grabado en las cámaras de seguridad.

“Hay que evitar molestar al animal. No es peligroso para la población, pero no hay que acercarse”, indicaron fuentes oficiales. Luego de advertir la presencia del puma en el country club Pueblos del Plata, las autoridades provinciales dieron inicio a operativos de vigilancia para intentar localizarlo y garantizar la seguridad del animal y de los vecinos.

Hudson: un puma suelto causa temor en un barrio privado

Desde la Dirección de Flora y Fauna indicaron a los vecinos que, en caso de ver al puma, lo reporten a los canales oficiales: el de Emergencias, 911, y el de Defensa Civil, 103.

Noticia en desarrollo