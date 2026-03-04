La aparición de un puma suelto en Hudson motivó el inicio de un operativo de vigilancia en el sur del conurbano bonaerense. El Ministerio de Desarrollo Agrario provincial coordina las acciones de monitoreo en los barrios cerrados de Berazategui tras la detección del felino en cámaras de seguridad, mientras que los especialistas de la Dirección de Flora y Fauna analizan los rastros del animal en las inmediaciones de la Reserva de Biósfera para asegurar su retorno al hábitat natural.

Qué se sabe del puma suelto en Hudson

Información clave del caso Detalle del evento Ubicación Barrio El Cano y Pueblos del Plata, Hudson Especie detectada Macho juvenil de Puma Concolor Autoridad a cargo Dirección de Flora y Fauna bonaerense Estado del animal Silvestre en etapa de dispersión territorial Canales de reporte Líneas 911 (Emergencias) y 103 (Defensa Civil)

La alerta comenzó a primera hora del lunes pasado, cuando el jefe de seguridad del barrio El Cano se comunicó con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires para informar sobre la presencia del animal. El complejo residencial linda con la calle 63 y posee acceso directo a la costanera. Hacia el sector sur de esta ubicación comienza la Reserva de Biósfera, un área que integra la zona costera y la Reserva de Punta Lara. Las imágenes de una cámara de monitoreo permitieron observar con nitidez al felino.

Los expertos de la cartera agraria identificaron al ejemplar como un macho juvenil de la especie Puma Concolor. Un especialista de la Dirección concurrió al sitio del avistamiento para realizar una inspección ocular junto a otros colegas del área. “Se constataron huellas compatibles con puma”, indicaron las fuentes oficiales a LA NACION. El rastro confirma el tránsito del animal por los terrenos del barrio. Hasta el momento, el felino no mostró conductas agresivas ni se registraron nuevos avistamientos durante la jornada del martes.

Cómo funciona el operativo de seguridad en Berazategui

La Dirección de Flora y Fauna lidera el despliegue territorial y estableció contacto inmediato con la Secretaría de Seguridad de la comuna de Berazategui y con Defensa Civil. El operativo suma la participación de los guardaparques de la Reserva de Punta Lara y del Ministerio de Desarrollo Agrario. Los móviles de seguridad de los barrios El Cano y Pueblos del Plata realizan rondines perimetrales durante las horas nocturnas. Estas patrullas buscan disuadir al ejemplar de acercarse a las viviendas y fomentar su desplazamiento hacia los sectores de monte y bañados.

Las autoridades provinciales emitieron un mensaje de calma para la población local. “Hay que evitar molestar al animal. No es peligroso para la población, pero no hay que acercarse”, señalaron los voceros oficiales. El desafío de los equipos técnicos consiste en gestionar el riesgo para los vecinos sin afectar el comportamiento biológico de esta especie nativa.

Por qué el animal transita por zonas residenciales

Los técnicos manejan una teoría principal sobre el origen del felino. “La hipótesis más probable es que se trate de un ejemplar en dispersión, es decir, buscando territorio propio. Es una conducta normal en la especie. La zona es ambientalmente apta: tiene cobertura vegetal, refugio y disponibilidad de presas. No se descarta que el animal esté moviéndose desde hace tiempo por el área sin haber sido detectado, ya que su rango de desplazamiento puede ser muy amplio y suele evitar el contacto humano”, explicaron desde la Dirección de Flora y Fauna bonaerense.

El proteccionista Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo, ratificó esta visión técnica. “Es un puma silvestre; no escapa de cautiverio. La zona ribereña cercana al Parque Pereyra Iraola es hábitat natural y puede haber ejemplares que transiten por allí”, afirmó el especialista. Pieroni recordó que el puma Concolor es un animal silvestre en etapa de dispersión territorial y su protección es obligatoria. Atentar contra la vida de este felino representa un delito federal según la Ley Nacional de Conservación de la Fauna 22.421.

Cuáles son las medidas de prevención para la comunidad

La Dirección de Flora y Fauna difundió una serie de consejos prácticos para los habitantes de Hudson y alrededores:

El primer pedido consiste en mantener la calma . El puma no caza seres humanos y su reacción natural ante la presencia de personas es el alejamiento.

. El puma no caza seres humanos y su reacción natural ante la presencia de personas es el alejamiento. Los vecinos deben evitar cualquier intento de captura o agresión contra el animal.

o agresión contra el animal. Las luces exteriores de las viviendas deben permanecer encendidas durante la noche para reducir las posibilidades de acercamiento del ejemplar a los jardines.

de las viviendas deben permanecer durante la noche para reducir las posibilidades de acercamiento del ejemplar a los jardines. Si una persona encuentra al felino, debe levantar los brazos y hablar con voz fuerte o gritar con firmeza. La recomendación principal es no correr .

y hablar con voz fuerte o gritar con firmeza. La recomendación principal es . Los animales domésticos no deben quedar sueltos en los espacios exteriores de las casas, ya que el puma puede verlos como presas potenciales.

Ante cualquier avistamiento, los ciudadanos cuentan con dos canales oficiales de reporte. El número de emergencias 911 y la línea de Defensa Civil 103 reciben los avisos para activar la respuesta inmediata de los guardaparques y los especialistas provinciales.

