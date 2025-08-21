Bullrich y Kicillof se cruzaron por el operativo e Independiente acusó a los hinchas chilenos

Luego del comunicado que emitió la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre la violencia durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, su par bonaerense, Javier Alonso, respondió a las acusaciones de la también candidata para las legislativas de este año de forma dura y la trató de mentirosa. En tanto, el club de Avellaneda emitió un comunicado en que señalaron: “Los incidentes se iniciaron en el sector visitante”.

“Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento“, afirmó Alonso este jueves en su cuenta de la red social X luego de que la funcionaria del gabinete de Javier Milei responsabilizara al gobierno de Axel Kicillof y lo tildara de inútil.

La ministra había denunciado además que el operativo de seguridad había tenido “fallas graves” y que la Policía Bonaerense había recibido la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que terminó con al menos 23 personas heridas, dos de ellas en grave estado de salud.

El posteo de Alonso. X

En tanto también criticó la decisión de permitir que regrese el público visitante a las canchas. “Esta irresponsabilidad se agrava cuando el gobernador Axel Kicillof y el Presidente de la AFA (por Claudio Tapia) deciden, de manera inconsulta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias", decía el comunicado que publicó esta mañana el Ministerio de Seguridad.

Ante esto, Alonso replicó: “El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la Aprevide fueron controlados, supervisados y aprobados“.

El ministro bonaerense detalló que la seguridad dentro de los estadios depende “solamente del organizador del partido”, por lo que responsabilizó directamente al Club Independiente y a la Conmebol. Alonso cerró el mensaje con una ironía: “Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.

Los incidentes en el partido de este miércoles por la noche. ALEJANDRO PAGNI - AFP

El comunicado del Ministerio de Seguridad

El ministro Alonso hizo alusión a una publicación de la cartera de Seguridad que se publicó este jueves por la mañana. El comunicado hablaba sobre un “ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas” y de “desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”.

La administración de Bullrich también elogió el trabajo de las fuerzas federales, quienes consideraron que actuaron “de acuerdo con sus responsabilidades”: “La Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país; el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan ‘El Gordo Juani’ Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente".

“El Ministerio de Seguridad Nacional se presentará en la causa penal”, adelantaron, mientras que consideraron que lo que ocurrió este miércoles por la noche “es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino“. “Deja expuesta la total incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense, que por acción u omisión consolidaron un esquema de ‘hinchadas unidas’ y ‘dejar hacer’ que agrava la violencia", indicaron.

La ministra Bullrich habló al respecto en su cuenta de la red social X y escribió: “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden".

“Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien. Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”, ratificó y apuntó directamente contra el gobernador bonaerense: “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente".

El mensaje de Independiente

“El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América - Ricardo E. Bochini, que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra Institución y la Universidad de Chile”, indicaron desde la institución en el arranque del texto.

Tras ello, marcaron que según “imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante”, en un gesto para señalar a los hinchas del equipo extranjero. Asimismo, hablaron de los desmanes que provocaron (destruir instalaciones sanitarias, utilizar escombros como proyectiles, lanzar pirotecnia hacia los socios locales) y sumaron, en una mirada crítica hacia los simpatizantes del Rojo: “Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales”.

“Desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a los personas lesionadas en total cumplimiento del Manual Conmebol”, indicaron después en el comunicado, en el que aclararon que seguirán investigando los hechos para dar con los responsables y sancionarlos.

“Reiteramos con total claridad: rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga”, repitieron.

Sobre el accionar de las autoridades del club, confirmaron que el presidente Néstor Grindetti y el secretario general viajaron a Paraguay “para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante Conmebol y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo”.

“A nuestras socias y socios: entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido. Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente”, dijeron. “Somos Independiente. La violencia no nos representa”, finalizaron.