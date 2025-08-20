Bullrich presentó un nuevo sistema para desbloquear celulares en investigaciones criminales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó hoy la presentación de un sistema de análisis forense digital (UFED) que permitirá a las fuerzas federales ampliar en un 150% su capacidad tecnológica para acceder y desbloquear dispositivos móviles con el objetivo de extraer información clave en el marco de investigaciones criminales.

“Estamos presentando la incorporación de 30 nuevos equipos CELLEBRITE-INSEYETS, que se suman a los 20 que ya tenemos. En el país vamos a llegar a tener 50 equipos que amplían la capacidad operativa que tiene hoy la Policía Federal y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un 150 por ciento”, manifestó Bullrich en el acto, detallando que estos dispositivos permiten acceder, extraer, decodificar, analizar, automatizar y clasificar datos digitales, reduciendo los tiempos de investigación y fortaleciendo las pruebas en los expedientes judiciales.

Los funcionarios policiales realizaron una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos, mostrando cómo esta tecnología permite acceder, extraer y analizar información crítica de celulares asegurados en procedimientos.

En la inauguración Bullrich estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el director de Ciberdelito, Santiago González Bellengeri; el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), comisario general Alejandro Rolle; el director del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), Pascual Bellizzi, y el director del Departamento Federal de Coordinación (DFC), Marcelo Farías. Allí se exhibieron los 30 nuevos equipos CELLEBRITE–INSEYETS (UFED, Universal Forensic Extraction Device).

Los peritos policiales realizaron una demostración del funcionamiento de los equipos para mostrar cómo esta tecnología permite desbloquear, acceder, y extraer información crítica de celulares asegurados en procedimientos y organizarla de manera inmediata para su análisis. “Con estos nuevos aparatos, lo que logramos es que el que las haga, las vaya a pagar, porque vamos a tener toda la información. Que los delincuentes sepan que cada día estamos más preparados para que no puedan seguir cometiendo delitos y que estos queden impunes”, remarcó Bullrich.

Los UFED representan una inversión estratégica para la modernización tecnológica forense, ya que agilizan los procesos judiciales, reemplazan licencias que habían vencido y permiten actualizar el equipamiento forense de las fuerzas.

Con esos dispositivos, la PFA y las áreas de investigación de otras fuerzas federales podrán acceder a dispositivos IOS y Android con sistemas de seguridad avanzados, recuperar hasta un 60% más de volumen de datos en menos tiempo y analizar grandes cantidades de evidencia digital con mayor precisión y rapidez, reduciendo así los retrasos en causas judiciales.

De esta manera, según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION el Ministerio de Seguridad busca consolidar un modelo de trabajo más ágil y eficaz para enfrentar delitos complejos vinculados al crimen organizado, al narcotráfico y a las organizaciones que operan mediante redes digitales. “Vamos a tener una mayor eficiencia en la investigación. Los nuevos jefes del Departamento Federal de Investigaciones y del Departamento Federal de Coordinación llevan adelante, junto con el jefe de la Policía Federal Argentina, esta transformación de la PFA en una fuerza total y absolutamente dedicada a la investigación criminal y a la represión de las bandas criminales en la Argentina”, concluyó la ministra.