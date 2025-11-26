Buscan a una adolescente de 16 años por el asesinato a puñaladas de su novio

Una adolescente de 16 años es buscada por la policía como sospechosa principal del asesinato de su novio, de 20. La víctima, identificada por fuentes de la investigación como Santiago Nahuel López Montes, murió como consecuencia de dos puñaladas y su cuerpo quedó frente a la casa de la familia de la joven, en la localidad de Remedios de Escalada. Fue esa muchacha quien llamó al 911 para dar aviso de que su pareja estaba “lastimada” y huyó de la vivienda cuando la médica del SAME bonaerense confirmó el deceso de Santiago. La familia López Montes denuncia que la chica confesó en una llamada telefónica que había acuchillado a su novio.

“Llamó a mi mamá y le dijo que se habían peleado con Santi y que lo había apuñalado”, dijo a la prensa Macarena, hermana de la víctima, que definió como “tóxica” la relación que tenía el muchacho con la menor. Se refirió así a un vínculo dominado por celos y golpes. Y aclaró: “Era víctima de ella; siempre el que estaba golpeado era mi hermano, no ella”.

El relato de la familia de la víctima coloca puntos en común entre esta historia de relación sentimental agresiva con lo sucedido en el caso de Nahir Galarza, la joven que mató a su novio, Fernando Pastorizzo, en diciembre de 2017. En ese momento la joven entrerriana tenía 19 años e intentó simular sorpresa ante el homicidio. La Justicia determinó que Pastorizzo recibió dos disparos a corta distancia, uno por la espalda y otro de frente. En este caso, la pericia inicial estableció dos puñaladas.

La mencionada llamada efectuada por la adolescente -cuya identidad queda resguardada por tratarse de una menor- se habría realizado alrededor de las 23 de anoche. Poco después llegó el auxilio médico que confirmó el fallecimiento de Santiago. Cuando la joven pidió asistencia en el 911 dijo que su novio se había cortado con una reja y que estaba vivo, según informaron fuentes policiales. A la médica que revisó el cuerpo en la calle le dio la misma versión del hecho. Sin embargo, la revisar las heridas la profesional rechazó la posibilidad de que se tratarse de un accidente con la reja que protege el frente de la vivienda situada en Namuncura y Lituania, en el partido de Lanús. “A este chico lo acuchillaron”, señaló frente a la presunta asesina.

En ese momento, la joven cayó en una crisis de nervios y ya rodeada de familiares alcanzó a preguntar a la médica: ¿A qué hospital lo llevás?“. Y entonces se fugó de la escena del crimen frente a la policía y antes de la llegada de la familia de la víctima.

“La policía no hizo nada, nos tuvo desde las 12.30 de la noche a las 4 de la madrugada con mi hermano tirado ahí”, dijo Macarena parada frente al lugar donde quedó el cuerpo de Santiago.

Agregó que la pareja llevaba un año de relación y que su familia no aceptaba esa vínculo sentimental con la menor, a la que consideraban agresiva. “Ella vivió un tiempo en mi casa, pero mamá la sacó porque le pegaba a mi hermano”, explicó.

“Lo vimos un montón de veces a mi hermano golpeado, con moretones”, aseguró la joven y señaló que no se habían realizado denuncias por esas agresiones.

Esa situación fue ratificada por su hermano Miguel, que aseguró que la menor es “muy violenta”. También criticó a la policía por la evasión de la sospechosa: “No se te puede escapar una piba”.

La investigación está a cargo de la Fiscalía 8 de Lanús, a cargo de Oscar Maidana, quien espera el resultado de la autopsia para avanzar en el caso. Si finalmente las pistas apuntan a la participación de la adolescente de 16 años, la causa pasará al fuero penal juvenil. La sospecha está dentro del límite de edad de imputabilidad, por lo que podría ser detenida y acusada del crimen. Pero en caso de ser encontrada culpable en un juicio, la pena no será la misma que si se tratarse de una persona de más de 18 años.

A diferencia de lo ocurrido con Nahir Galarza, en este caso no habría una condena a perpetua si se definiese la culpabilidad de quien por ahora es sospechosa del asesinato de su novio y que huyó de la escena del crimen.