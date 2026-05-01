Alcohol y violencia. Le cortaron la cara con una botella, mató a su novio a puñaladas y sus hijos avisaron a la policía

Cuando se enteraron que su madre mató de varias puñaladas a su novio, los hijos de la homicida llamaron a la policía para alertar sobre el lugar en el que se había refugiado

Sin embargo, cuando los uniformados irrumpieron en la vivienda, no encontraron a la mujer acusada de matar a su novio. Al revisar la casa, situada en Espronceda 56, en Ingeniero Budge, los policías hallaron documentación personal y fotografías de la imputada.

La homicida, de 51 años, y su novio, de 36, padecían problemas de adicciones a las drogas. En el caso de la sospechosa, que habría sido identificada por fuentes policiales como Verónica G., sus hijos habrían decidido entregarla a los efectivos que la buscan por el homicidio, debido a que había vuelto incontrolable y violenta en los últimos dos años

Según la reconstrucción del sangriento episodio realizada por los investigadores policiales, el hombre asesinado, que habría sido identificado como Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, fue atacado a puñaladas en el pecho y en la espalda.

El hermano de Emiliano declaró ante los policías que la víctima y Verónica estaban en la puerta de su casa, tomaban alcohol y comenzaron a discutir. En medio de la pelea, Ezequiel rompió una botella y con la punta hirió en la cara a su novia.

Ante ese ataque, según declaró el testigo, Verónica tomó un cuchillo, le asestó varias puñaladas y huyó. Entonces, el hermano de Emiliano lo llevó la Unidad Primaria de Atención (UPA) situada en Camino Negro y Recondo, donde falleció debido al shock hipovolémico causado por la sufrida a raíz de las múltiples puñaladas.

Ante el historial de violencia de Verónica y debido a que ellos habrían sido víctimas de hechos protagonizados por su madre por sus problemas de adicción a los estupefacientes, los hijos alertaron a la policía sobre la vivienda en la que se había escondido. Pero cuando los efectivos llegaron no lograron encontrarla.

La búsqueda de la homicida sigue y los policías de la Dirección Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora revisaban otros domicilios para tratar de capturar a la acusada de homicidio.

La representante del Ministerio Público de Lomas de Zamora revisó la declaración de los testigos y el informe de la autopsia y decidió dictar la orden de captura de la mujer, acusada de homicidio agravado por el vínculo.