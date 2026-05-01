Mató de una puñalada a un amigo mientras jugaba al truco y lo declararon culpable casi un año después

El hombre que había matado a su amigo mientras jugaba al truco en una vivienda de Loncopué, Neuquén, fue declarado culpable este viernes por un jurado popular. El hecho ocurrió casi un año atrás, mientras los involucrados compartían un asado y se entretenían con el juego de cartas hasta que se desató la discusión.

El asesinato ocurrió el 1 de junio de 2025, cerca de las cuatro de la mañana, en una vivienda del barrio 114. Los hombres se encontraban comiendo y tomando alcohol mientras jugaban al truco. Fue entonces que se desató una discusión por un chiste que, luego, se habría apaciguado. Sin embargo, poco después, el agresor, identificado como Juan Pedro Cides, sacó un cuchillo de 32 centímetros de su cintura, rodeó la mesa y apuñaló a Franco Daniel Ramírez a la altura del corazón. El hombre murió en el acto.

En la reunión se encontraban otras cinco personas, que intentaron intervenir para frenar la agresión, pero no lograron evitar el desenlace fatal. Tras el ataque, Cides se retiró de la vivienda y fue directo a la comisaría local, donde se entregó.

Franco Ramírez tenía 30 años y una hija de 12

Horas más tarde, la fiscal Laura Pizzipaulo le formuló cargos por el delito de homicidio simple en carácter de autor y solicitó prisión preventiva por dos meses, argumentando riesgo de entorpecimiento. Sin embargo, el juez de garantías Ignacio Pombo resolvió otorgar prisión domiciliaria por 30 días, mientras se desarrollaba la investigación.

Tras ello, se desarrolló un juicio por jurados, que se realizó en tres jornadas. El jurado popular estuvo integrado por 12 ciudadanos (seis hombres y seis mujeres) y bajo la dirección de la jueza Carolina González, según reportó La Mañana de Neuquén.

La fiscalía sostuvo que el ataque fue súbito y a traición y que Cides se aprovechó de la vulnerabilidad de Ramírez, que se encontraba alcoholizado y, por ende, no podía defenderse -tenía 2,64 gramos de alcohol por litro en sangre. Por ello, le atribuyó la calificación legal de homicidio agravado por alevosía, detalló el medio local.

Luego, el jurado deliberó por 40 minutos y emitió el veredicto de responsabilidad por unanimidad. El próximo paso es que se fije la fecha del juicio de cesura, donde se determinará su pena definitiva, que podría ser perpetua.

Juan Pedro Cides, el agresor Facebook

Quién era Franco Ramírez

En diálogo con LM de Neuquén, el hermano de Ramírez, Sebastián, sostuvo que Franco era “muy alegre, de esas personas generosas que están siempre para dar una mano a todo el mundo”. Además, contó que tenía muchos amigos y que no era de tener problemas o peleas. “Si veía a alguien mal, se acercaba. Si había que ayudar, ayudaba”, sumó.

Un asado terminó con la muerte de un joven apuñalado en Loncopué, Neuquén

Franco tenía 30 años y una hija de 12. Había nacido el 16 de junio de 1994 y fue asesinado faltando solo dos semanas para festejar su cumpleaños.

Sebastián lo definió como un gran padre. “Eso es algo con lo que nuestra familia va a convivir para siempre. Esa pequeña va a crecer con su papi solamente en fotos”, lamentó.

Además, Franco trabajaba en el Ente Provincial de Termas que, al conocer de su fallecimiento el año pasado, compartió un comunicado en su honor. “El Ente Provincial de Termas lamenta profundamente el fallecimiento de uno de sus trabajadores, y acompaña a la familia y amigos de Franco en este momento de gran tristeza por su pronta partida”, publicaron.