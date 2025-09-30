Buscan a una joven de 23 años que desapareció en Berazategui

Una joven de 23 años desapareció sin dejar rastros tras salir de su casa este lunes por la mañana en la zona de Berazategui y su familia inició una desesperada búsqueda para encontrarla. Según explicaron a LA NACION desde su entorno, Lourdes Delgado se fue de su domicilio -ubicado en la calle 127- alrededor de las 11 y desde momento, se desconoce su paradero.

La familia radicó una denuncia por desaparición de persona en una comisaría local y enseguida se inició un operativo de búsqueda para dar con su paradero, ya que la joven no llegó al trabajo ni a la facultad y no responde a los llamados en su celular.

Asimismo, se difundió un comunicado en el que describieron a Lourdes y en el cual dejaron su número de teléfono (1126599403) para recibir información que pueda contribuir a la búsqueda.

La información sobre Lourdes Delgado

Lourdes Delgado tiene 23 años, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene el pelo rubio teñido y ojos de color marrones. Estudia fonoaudiología en la Universidad Católica de La Plata (Ucalp).

“Aun no tenemos noticias. Si pueden, por favor, compartir la publicación con sus características, se los agradecería. Si alguien la vio o sabe algo contáctenos. Estamos todos muy preocupados”, expresó Catalina, su mejor amiga, en un posteo en el que adjuntó la foto más reciente de la joven desaparecida.

LA NACION se comunicó con Catalina, que confirmó la información y reveló que su amiga le mandó un mensaje antes de su desaparición, que la dejó preocupada.

“Hoy [lunes] a la mañana, a las 11, me envió un mensaje. Me levanté a las 12 y le respondí, tarde”, dijo y relató: "Cuando leí su mensaje, me preocupé y le escribí a su mamá. Ahí empezamos a preocuparnos todos”.

#URGENTE BÚSQUEDA EN TIEMPO REAL #BERAZATEGUI

Lourdes desapareció el 29/9/25 en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Por favor compartir y avisar #Urgente a la famila ☎️ 11-26599403, o al 911 #Berazategui #BuenosAires pic.twitter.com/GXBXq3ESKk — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) September 29, 2025

Catalina aseguró a este medio que desde que se publicó el aviso sobre la desaparición de su amiga no hubo notificaciones sobre su paradero o algún dato de relevancia que ayude a esclarecer la búsqueda.

No obstante, el caso cobró gran notoriedad en redes sociales y el sitio “Desaparecidas argentina” divulgó una publicación para alertar sobre la situación.

Las autoridades policiales y judiciales están en permanente contacto con los vecinos de Delgado para conseguir información sobre ella, mientras que también trabajan con cámaras de seguridad y redes sociales para intentar trazar su rumbo o esclarecer si fue raptada.