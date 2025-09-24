Video: las últimas imágenes de las tres chicas desaparecidas en La Matanza

Mientras la policía intenta determinar si los cadáveres encontrados en Florencio Varela corresponden a las tres jóvenes desaparecidas desde el viernes en la Matanza, se conocieron las últimas imágenes de la Chevrolet Tracker blanca que habrían abordado Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada en Monseñor Bufano y Avenida Crovara.

El ultimo video de las chicas

El último registro visual del vehículo fue captado por la cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza, instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón. A partir de este video, los investigadores obtuvieron una imagen digitalizada que proporcionó la patente del vehículo. Sin embargo, perdieron el rastro. El martes por la tarde, lo secuestraron pero no correspondía a la camioneta del video. El vehículo portaba una patente adulterada, duplicada de otro.

La policía encontró una camioneta incendiada de características similares a la que habrían subido las jóvenes, cerca de la casa allanada casa situada en Jáchal y Chañar, donde se encontraron los tres cadáveres.