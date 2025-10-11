Caballito: una camioneta cruzó en rojo, chocó a otro auto y se incrustó en una farmacia

Este sábado por la mañana ocurrió un accidente en la intersección de las avenidas Honorio Pueyrredón y Ángel Gallardo, a metros del Cid Campeador, en Caballito, cuando una Volkswagen Amarok cruzó con el semáforo en rojo, embistió a una Honda HR-V y quedó incrustada en el frente de una farmacia. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Durand con politraumatismos.

Choque en Farmacity

Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, el choque se registró alrededor de las 7.40, cuando el conductor de la Amarok gris circulaba alcoholizado y a alta velocidad por la avenida Ángel Gallardo e impactó contra el lateral de otro auto, un Honda HR-V azul, en el que viajaba una pareja de adultos mayores. En cuestión de segundos, el vehículo de mayor porte perdió el control, arrasó con el cordón y se estrelló contra la vidriera de un local Farmacity.

Bomberos de la Ciudad, junto con Defensa Civil y personal del SAME, trabajaron durante más de una hora en el operativo de rescate. El hombre que manejaba la HR-V fue asistido en el lugar y su acompañante -que había quedado dentro del vehículo- fue liberada por los rescatistas. El conductor de la Amarok, en tanto, quedó atrapado dentro del rodado con lesiones visibles y signos de haber perdido el conocimiento. Los tres fueron trasladados al Hospital Durand con diagnóstico de politraumatismo.

El impacto provocó daños estructurales severos en la fachada del comercio, que debió ser evacuado por precaución. Los bomberos aseguraron el perímetro y realizaron una inspección de los muros para descartar riesgo de derrumbe.

En el vehículo de menor porte viajaba una pareja de adultos mayores

En diálogo con LN+, un canillita que presenció el siniestro contó: “Ocurrió alrededor de las 7.30. La Amarok venía por Ángel Gallardo, dicen que pasó en rojo, y el conductor del Honda se desvaneció. Escuché el ruido, fue muy impactante. Se está viviendo muy acelerado y violento todo. Se ve en la calle ese aspecto. La gente ya no se preocupa por el otro”.

En el mismo sentido, una vecina del barrio expresó su preocupación: “Me da miedo. Otro auto se incrustó en un negocio sobre la avenida Honorio Pueyrredón hace 10 o 15 días, a tan solo dos cuadras del episodio de hoy. Son todas calles irregulares que quedan a la vista de los automovilistas. Es un peligro transitar por las veredas”.

Otro testigo, entrevistado por TN, describió la violencia del impacto: “Fue tan fuerte que parecía que había caído un meteorito. La camioneta se dobló toda; venía del lado de Honorio Pueyrredón, y mirá cómo dejó la pared… venía a 140 como mínimo”.

Según relató, el conductor de la Amarok no estaba en condiciones de manejar: “Fui, abrí las dos puertas de aquel lado, y el conductor ya no estaba. Estaba dado vuelta… Después lo vimos y tenía todo el tabique doblado, la nariz sangrando… estaba dado vuelta. Tenía los ojos desorbitados”.

La estructura que se encuentra en el frente de la farmacia se derrumbó

Tras las tareas de limpieza y control, personal de tránsito de la Ciudad restringió parcialmente la circulación sobre Honorio Pueyrredón en dirección a Gaona, mientras que efectivos de la Policía Científica realizan las pericias para determinar la velocidad de los vehículos.