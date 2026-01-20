Calculan que llega a US$20 millones la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata

Decenas de millones de dólares, 12 obras sin terminar y al menos 160 damnificados, entre ellos, políticos, empresarios y personajes del mundo del deporte, forman parte de una compleja trama con denuncias de estafa y administración fraudulenta con la compra de departamentos de pozo en desarrollos inmobiliarios de La Plata. Los apuntados son los administradores de la constructora ABES, en particular, el abogado Diego Lacki, quien negó a LA NACION cualquier tipo de responsabilidad.

El monto total de la defraudación aún no fue calculado por la Justicia, pero sobre la base de un promedio del valor de cada departamento y la cantidad de inversores se estima en más de 20 millones de dólares.

“Hace un año pasé por la obra y vi poco movimiento. Golpeé y me encontré con una sola persona que me dijo que estaban sin luz y que eran solo tres trabajando. Ahí se me prendió la alarma”, dijo a LA NACION César B., uno de los denunciantes.

Él y su esposa, María Elisa G., compraron dos departamentos de un dormitorio el 27 de julio de 2023: uno en el edificio Vita, situado en 11 entre 59 y 60, por US$68.000, y otro en el Dezzeo, localizado en 55 entre 4 y 5, por US$61.766. Según se desprende de la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, el mismo día abonaron el total en efectivo. Meses después, el 13 de marzo de 2024, pagaron US$115.680 por otro de dos dormitorios en Dezzeo. Por los tres desembolsaron US$246.046, “los ahorros de toda una vida de trabajo”.

Lacki, el segundo desde la izquierda, en calidad de representante de la AMIA, durante una reunión en 2016 Gobierno Provincia de Buenos de Aires

Los plazos de entrega de cada unidad oscilaban entre los 18 y los 24 meses, más 12 de posible prórroga. Como parte del contrato, se acordó el pago de una “renta mensual” por parte de la empresa por el lapso de tiempo de construcción de la obra hasta el momento de su conclusión. Sin embargo, según Cesar B. el dinero dejó de aparecer hace “aproximadamente tres meses” y las obras no avanzaron.

“Nos dijeron que para julio de 2024 iba a estar terminado y hoy solo hay un esqueleto de 10 pisos, pero sin instalaciones eléctricas, cañerías ni cerramientos. No sabemos qué porcentaje real de avance tiene la obra porque no nos mandaron más información. Lo que hace ruido es que el edificio está casi todo vendido y no sabemos adónde fue el dinero”, expresó, en alusión a Dezzeo.

La pareja le apunta a la constructora y desarrolladora ABES, que supo ser una de las más importantes del rubro en La Plata y que fue comprada por otra empresa, Yacoub, a fines del año pasado. Puntualmente denuncian por los delitos de administración fraudulenta y estafa a los presuntos administradores, Diego Lacki y Macarena Núñez. A su vez, piden investigar “la conducta” de Juan Ignacio Eulloque como posible partícipe de la maniobra.

“La empresa no brinda información sobre quiénes son los fiduciarios ni cuánto se vendió. Lo indignante es que Lacki circula por La Plata como si nada, fue a la cancha de Estudiantes y salió por televisión. No tiene temor porque tiene parientes vinculados a la parte judicial. Es un mentiroso”, afirmó Cesar B.





Edificio Elipsis, de La Plata Facebook

El caso de Troglio

El técnico de Banfield y subcampeón en el Mundial de fútbol de 1990 en Italia, Pedro Troglio, es otro de los denunciantes. Junto a su esposa, Alejandra Soledad Alonso, compraron una unidad de un dormitorio el 14 de marzo de 2024 en el edificio Dezzeo por un valor de US$64.092 y luego “un departamento en pozo” en el Lucero por US$93.650 el 24 de julio de 2025, según se explica en la denuncia a la que accedió LA NACION.

También acordaron que durante los meses de construcción recibirían una cuota mensual por cada inmueble, una por $290.000 y otra por $564.300, actualizables por el índice de precios del consumidor (IPC).

“En octubre de 2025 dejaron de darnos la renta; en ese momento ya llevaba cinco meses todo parado, con solo el 50% de la obra hecha. No me atendieron más y ahora hay que esperar; quiero que me devuelvan la mayor cantidad de dinero posible”, dijo Troglio a LA NACION.

Según afirmó, deberían haberle entregado su departamento en el Dezzeo en junio del año pasado. “Es muy alevoso, se quedaron sin plata o la escondieron. Incluso sabiendo que estaban complicados se metieron en dos proyectos más que ni levantaron un piso, cobrándole a la gente de antemano. Hay personas que usaron su único ahorro y están desesperadas porque no tienen dinero ni para pagar una denuncia penal”, sostuvo.

Edificio Thymos, de La Plata Facebook

Tanto Troglio como Cesar B. se acercaron por primera vez a Lacki durante encuentros informales en 2023. “La Plata es como un pueblo donde te juntás con gente conocida, desde jugadores y técnicos hasta abogados y empresarios. En uno de esos asados a los que tanto me invitan conocí al encargado de ABES”, sostuvo el entrenador.

Otro de los aspectos que ambos denunciaron es el presunto sistema de “caja única” que mantenía la empresa. Los fondos aportados para el desarrollo de cada una de las obras “culminaban con un destino distinto al convenido en la adhesión de los fideicomisos”. “Los administradores nos informaban que cada fideicomiso gozaba de una caja de seguridad propia, y que sus fondos se aplicarían celosamente a cada emprendimiento”, detalla uno de los escritos.

“Encantador de serpientes”

Miguel Molina, abogado de diversos damnificados y patrocinador de Lucrecia Villar Loos, quien hasta fin de año era quien contaba con la mayoría de las acciones de ABES −y es también una de las denunciantes− calificó a Lacki como un “encantador de serpientes” y un “especialista en ocultar información”.

De acuerdo a su testimonio, estafó hasta a “su propio grupo de amigos” mediante oportunidades de compra en los edificios de la constructora, ofreciendo departamentos que no iba a poder entregar. “Sabiendo el retraso en los edificios, en 2025 lanzó a la venta dos nuevos que no tenían ni la aprobación de obra”, dijo.

Render del edificio Elipsis, de La Plata Facebook

A su vez, señaló que el responsable de la empresa amenazaba a los damnificados con “cortar todo el diálogo” en caso de que iniciaran acciones ante falta de avance de obras. “Muchos tenían la expectativa, porque a algunas les quedaba solo el 20%, pero a otras el 100%”.

Una de las personas a las cuales también habría estafado Lacki es a Villar Loos, quien se quedó con el 57% de la empresa luego del fallecimiento de su esposo, Gustavo Tejada Ibáñez, fundador de ABES, en 2020. Según consta en la denuncia que le realizó por administración fraudulenta y estafa, el presunto administrador le hizo vender propiedades y ceder parte de la constructora con el argumento de “salvar la compañía”.

“Diego me hizo vender la casa donde vivía con Gustavo y mi hija. Me dijo que había problemas de liquidez y que luego me compensaría. En todos estos años nunca recibí dividendos ni ganancias de la empresa, siempre fueron promesas que nunca llegaron”, dijo en conversación con este medio.

Villar Loos confiaba en Lacki dado que era una de las personas que su esposo había designado para que se encargara de la empresa antes de su muerte. “Diego se apropió de las decisiones estratégicas de la empresa. Se autoasignaba el mote de dueño y me daba poca información, imprecisa y sin detalles. Además, no me permitía el acceso a los documentos”, contó la mujer en la denuncia.

Pedro Troglio uno de los que denuncia haber sido estafado Santiago Filipuzzi - LA NACION

Lacki niega los delitos

“Quiero ser muy claro: niego de manera absoluta los hechos que se me atribuyen. Las denuncias presentadas se apoyan en afirmaciones falsas y tendenciosas, que hoy están siendo analizadas por la Justicia, el ámbito que corresponde para esclarecer este tipo de cuestiones con seriedad y objetividad”, respondió a LA NACION.

Aclaró que puso toda la documentación y la información necesaria a disposición, “con la tranquilidad de saber que los hechos reales terminarán saliendo a la luz”. Las causas están radicadas en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.