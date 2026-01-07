Habló el dueño de los departamentos que se ofrecían en la estafa a argentinos en Chile

Mientras la Justicia chilena avanza en la investigación de la estafa masiva que afectó a más de 200 familias argentinas bajo el nombre de fantasía “Holiday Reñaca”, Egon Pfaff, el propietario de los inmuebles que se ofrecían en el fraude, dialogó con LA NACION y contó lo sucedido. El dueño de dos departamentos del edificio Holiday Park, ubicado en la calle Angamos 367, se convirtió en una víctima colateral de la maniobra: suplantaron su identidad, robaron sus fotos de Booking y montaron una empresa fantasma sobre sus propiedades reales.

Egon Pfaff, dueño de los departamentos en Reñaca.

Pfaff, quien hace años alquila sus unidades a turistas argentinos, reconstruyó el momento exacto en que se destapó el engaño. “Yo me entero porque el conserje me llama diciendo que llegó una familia preguntando por mí, que hicieron una reserva de 800 dólares desde esta página web y yo no entendía nada", explicó.

Al revisar la página por la que le habían dicho que habían hecho la reserva, descubrió la magnitud del operativo. Los estafadores habían creado un sitio web paralelo de un supuesto apart hotel al clonar la información de sus publicaciones en Booking. “Sacaron mi data personal, fotos del departamento, y lo utilizaron como una página oficial, sobre todo para ofrecer arriendos por noche para pasar Año Nuevo”, detalló el propietario.

Publicaciones del falso "Holiday Reñaca" denunciado por múltiples estafas a argentinos.

Al analizar la mecánica del engaño, Pfaff fue contundente respecto al perfil de los delincuentes: “Son profesionales por el modus operandi”. Para el propietario, la complejidad de la maniobra revela que no se trata de improvisados, sino de una organización que montó una estructura comercial y bancaria para dar apariencia de legalidad absoluta.

“Siento que es cosa de tiempo para que las autoridades den con los culpables. A la gente que realizaba los pagos por esta página le llegaba una confirmación a través de un servicio de pagos que se llama Flow“, señaló Pfaff. Y agregó un dato crucial: “Te mandaba un comprobante en el cual aparecen un RUT (rol único tributario) y un nombre de empresa. Hay otras familias que hicieron transferencia; esos datos tienen que ser reales porque es ahí donde llega la plata".

Estafas a argentinos con un alquiler de departamento en Reñaca.

Tras ello confirmó que ya realizó la denuncia ante Carabineros de Chile y ante la Policía de Investigaciones (PDI). “Mi mayor preocupación era dar a conocer esta estafa”, aseguró e instó a los damnificados a no sentir vergüenza y radicar la denuncia correspondiente, ya que, según Pfaff, algunos bancos han comenzado a devolver el dinero a quienes pagaron con tarjeta de crédito al confirmarse el fraude.

Aunque el sitio web fraudulento ya fue dado de baja, la preocupación de Pfaff persiste de cara al recambio turístico. “La mayoría de estas familias empezaron a llegar en Año Nuevo, pero supongo que también hay familias que hicieron reservas para enero y febrero. Lo más probable es que sigan llegando otros damnificados“, advirtió.

El mensaje del acusado de estafa en Reñaca.

Ante la impotencia por la cantidad de personas estafadas —el número de casos, estima, supera los 200—, el dueño tomó una medida de prevención artesanal en sus canales oficiales. “Con el afán de advertir a las personas, en todas las imágenes coloqué un mensaje que dice: ‘Atención, tengan cuidado con esta página. Este departamento solo se arrienda por Booking y por mensajes directos conmigo’”.

La advertencia que dejó Pfaff en la plataforma Booking para promocionar sus alojamientos que son reales.

Pfaff aseguró que mantendrá esas advertencias “hasta que todo esto se aclare” para proteger su reputación.