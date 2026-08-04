Qué pasó con el perro de Candela Arizaga tras escapar del departamento de Facundo Moyano

El perro de Candela Arizaga, que se había escapado del departamento en el que se encontraba junto a Facundo Moyano en Belgrano, fue rescatado por el encargado de un edificio de la zona y permanece bajo resguardo.

Según relató Camilo, el empleado que intervino en la situación, el animal logró soltarse mientras Moyano intentaba contener a Arizaga. “Ella tenía el perro en la mano [un bulldog francés de color negro] y, cuando él trata de frenarla, el perro se escapa. Yo pude agarrarlo y ahora está en el departamento de una propietaria que amablemente se ofreció a cuidarlo”, explicó en declaraciones a América TV.

La cámara de seguridad de un edificio muestra al perro corriendo varias metros por delante de la mujer

En las grabaciones difundidas en las redes sociales puede verse a la mascota, llamada Mafia, corriendo varios metros por delante de su dueña. La persecución se extendió durante varias cuadras hasta que ambos llegaron al edificio en el que trabaja el encargado.

El hombre aseguró que el animal permanecerá allí hasta que se confirme quién será la persona encargada de retirarlo: “Hasta que no podamos verificar que será entregado a Candela o a algún familiar, no se lo vamos a dar”.

Una de las imágenes subidas a la cuenta de Instagram de SoyMafia420 Instragram Soymafia420

A comienzos del 2024, Arizaga mantuvo una relación sentimental con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. En esa misma época fueron subidas las primeras imágenes a la cuenta de Instagram SoyMafia420. “El perrito malvado. Integrante de la mafilia”, indica la descripción de dicho usuario.

El episodio ocurrió en medio de la situación que derivó en la detención de Moyano, luego de que efectivos de la Policía de la Ciudad acudieran al lugar tras un llamado al 911. El sindicalista fue imputado por lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género.

La modelo Candela Arizaga junto a Mafia, su bulldog francés negro

Arizaga, de 23 años, declaró, según informaron fuentes judiciales a LA NACION, ante personal de la División Protección Familiar en el hospital Pirovano y negó que Moyano la hubiera golpeado o encerrado. Según fuentes al tanto de su testimonio, sostuvo que el episodio estuvo relacionado con el consumo de estupefacientes y afirmó que había “alucinado”, motivo por el que salió corriendo. Una médica legista constató una lesión en una de sus rodillas que podría haberse producido durante una caída en la calle.

"Mi cadena" indica la publicación realizada en la cuenta de Instagram dedicada exclusivamente a subir fotos del perro Instagram SoyMafai420

La declaración difiere de un primer informe policial, en el que se indicó que la joven había manifestado que fue agredida por Moyano. La investigación quedó a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño.

Durante la tarde, se llevó a cabo un allanamiento en el departamento del sindicalista, situado en Avenida del Libertador al 5400. Durante el procedimiento no se secuestraron sustancias estupefacientes. Luego de eso, y tras ser indagado esta martes por la noche, Facundo Moyano fue liberado.