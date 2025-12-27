Casinos online ilegales: descubren siete cajas de seguridad y secuestran 2.511.953 de dólares, un lingote de oro y joyas

La caja de seguridad, según la documentación en poder de los detectives judiciales, estaba alquilada por Marta del Valle Santucho, prófuga en la causa. Había dos personas autorizadas para poder utilizarla. Una de ellas era Roberto Zuco, el sindicado cerebro detrás de una organización dedicada al funcionamiento de casinos online truchos y procesado con prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero y explotación de apuestas ilegales. Ante la sospecha de que en el cofre había dinero, dispositivos móviles y documentación para avanzar sobre la banda, se hizo un allanamiento y se secuestraron $2.511.953, $10.236.000, 5855 euros, un lingote de oro de 50 gramos y joyas.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El operativo, solicitado por el fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la investigación, fue ordenado por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez y fue realizado por personal de la Gendarmería Nacional.

“La medida tiene por objeto secuestrar dinero en efectivo, documentación, dispositivos móviles, dispositivos de almacenamiento y cualquier otro elemento de propiedad de la organización bajo estudio y que podrían ser de interés para la pesquisa. Además, que se obtenga de dicha firma la totalidad de movimientos que registró desde su apertura hasta el día de la fecha relacionados con ingresos y egresos de personas, debiéndose aportar: fechas, horarios de entrada y salida y la individualización de la persona, junto con la restante información que allí se desprenda”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en el dictamen donde solicitó el allanamiento en una empresa dedicada al alquiler de cajas de seguridad situada en Canning, Ezeiza.

Zuco y otros sospechosos habían sido detenidos a mediados de octubre pasado en allanamientos hechos entres countries de Canning: Terralagos, El Rebenque y Santa Juana, donde la Gendarmería Nacional había secuestrado 60 vehículos, $120.000.000 y US$20.000.

Los operativos estuvieron a cargo de la Gendarmería Nacional Gentileza Gendarmería Nacional

Finalmente, no solo se abrió la caja de seguridad alquilada por Del Valle Santucho, también otras seis. En el pedido de allanamiento, el fiscal Marquevich había solicitado que se pida información a la empresa sobre si otros supuestos integrantes de la banda eran clientes de la firma. Así se determinó que había otros seis cofres vinculados a los sospechosos investigados.

Además del dinero, el lingote de oro y las joyas, personal del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, con apoyo del grupo de elite Alacrán y detectives del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos y Financieros, de la citada fuerza federal de seguridad, secuestraron documentación de importancia para la causa, dijeron fuentes judiciales.

Parte de los billetes secuestrados por la Gendarmería Nacional Gentileza Gendarmería Nacional

Como informó en su momento LA NACION, la causa había comenzado en mayo de 2023 con los datos aportados por un informante que relató “la existencia de una red estructurada que habría operado bajo el nombre comercial Celuapuestas, ofreciendo juegos de azar mediante páginas web y redes sociales, al margen de toda regulación oficial” , agregaron las fuentes consultadas.

La investigación quedó delegada en la Fiscalía Federal de Hurlingham, conducida por el fiscal Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Suárez.

“En primer lugar, corresponde señalar que de la profunda investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal se desprende que el objeto de la presente [causa] es un caso emblemático de criminalidad económica organizada, que revela cómo la tecnología, el efectivo no bancarizado y la utilización de testaferros pueden ser combinados con eficacia para ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de un sistema de apuestas ilegales online. A lo largo de esta causa, la Fiscalía ha dado cuenta de que los imputados montaron y operaron una plataforma clandestina de juegos de azar, accesible por internet, que funcionaba por fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. Los ingresos generados por miles de apostadores eran captados a través de depósitos predominantemente por transferencias a cuentas virtuales (CVU)“, sostuvo el juez Rodríguez cuando procesó a Zuco y a otros sospechosos.

El sindicado líder de la organización fue detenido en el country Terralagos de Canning GNA

En el día de los allanamientos en Terralagos, uno de los sospechosos investigados, identificado por fuentes judiciales como Jorge Valdivia, cargó en una camioneta 4x4 una valija con $12.000.000 e intentó irse, pero fue interceptado en la guardia del country después de que un dron utilizado durante el operativo y que sobrevolaba el complejo urbanístico filmara la secuencia.

“El sindicado líder de la organización fue detenido en el country Terralagos donde a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Rodríguez habilitó la utilización de un dron con cámaras para monitorear los allanamientos, lo que fue de utilidad para poder detener en ese mismo barrio privado a otro de los imputados cuando se lo observó cargando una valija, que luego se descubrió contenía cerca de 12 millones de pesos, en una camioneta 4x4 que fue seguida e interceptada en la guardia por los efectivos de la fuerza federal cuando pretendía salir", había explicado en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.

En el expediente se explicó que las apuestas mencionadas (las cuales pueden ser ruleta, tragamonedas y juego de cartas) se accedía por invitación desde “aplicaciones tales como WhatsApp y Telegram o las redes sociales Instagram, Facebook o publicidades de Internet”.

En Mar del Plata

Durante su indagatoria, Valdivia sostuvo que el dinero que tenía en la valija lo había ganado unos días antes en el Casino Central de Mar del Plata durante un viaje que había hecho con amigos, entre los que se encontraba Zuco.

Valdivia, de 48 años, fue procesado al ser considerado partícipe necesario de las maniobras investigadas. Fue beneficiado con la prisión domiciliaria y se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $2000 millones, según se desprende de la resolución firmada por el magistrado.

De la pesquisa también participaron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) del Ministerio Público Fiscal, conducida por María del Carmen Chena.

En la resolución, que lleva la firma del juez Rodríguez y del secretario penal Ignacio Calvi, se afirmó que el accionar de los sospechosos funcionaba de modo organizado, “con roles establecidos” y que Zuco era uno de los principales líderes u organizadores de esta empresa criminal y era “quien impartiría las órdenes a miembros de la organización y quien organizaría principalmente las actividades relacionadas con las maniobras del delito precedente vinculado al casino online. Además, sería uno de los que decide sobre la administración de bienes de los que se vale la organización”.