Caso Dalmasso. Un testigo habló de los dólares del exvocero del viudo y otro cuestionó que lo señalaran como sospechoso

CÓRDOBA. Treinta y tres testigos declararon en las primeras cinco semanas del juicio por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido hace más de 15 años en Río Cuarto. En las últimas audiencias -esta semana, por el feriado largo de Semana Santa, fueron solo dos-, hubo nuevamente referencias a supuestas presiones del amigo y, por entonces, vocero del viudo: Daniel Lacase. Un testimonio recordó que también había sido “señalado” como sospechoso del crimen. También quedó expuesta, como en las jornadas anteriores, la vida íntima de la víctima y volvieron a aparecer nombres de supuestos amantes, aunque eso no necesariamente agregara algún indicio tendiente a resolver el crimen.

El único acusado del caso es el viudo, Marcelo Macarrón, que es juzgado como presunto autor intelectual del asesinato cometido en Villa Golf, de Río Cuarto, el último fin de semana de noviembre de 2006. Si aparecieran los nombres de quienes mataron a Nora Dalmasso -lo que no es ni remotamente probable- ya no podrían ser juzgados porque la causa prescribió.

Una integrante del grupo de las “congresistas” -como se autodenominaba el grupo más cercano de amigas de la víctima- que estuvo en la cena horas antes del crimen, abrió la semana de declaraciones. Rosario Márquez contó que, como ese viernes 24 de noviembre de 2006 había tormenta en Río Cuarto, decidieron terminar la reunión en su casa después de la comida en el Restobar Alvear. Llegaron cerca de las dos de la mañana del sábado 25.

Desde allí, Dalmasso se fue a su vivienda en Villa Golf, donde su cuerpo fue hallado el domingo 26 por un vecino. Macarrón, por esas horas, estaba en Punta del Este, donde participaba de un torneo de golf. Su hija, Valentina, que tenía 15 años, estaba en los Estados Unidos, en un viaje de estudios, y su hijo, Facundo, en la ciudad de Córdoba, donde cursaba los primeros años de la carrera de Abogacía.

“Sonaba mucho el teléfono y mi hijo mayor me dijo luego que Norita se había suicidado”, repasó Márquez respecto de cómo se enteró de la muerte de su amiga. En la audiencia le leyeron lo que ella había declarado durante la instrucción de la causa: que tres días antes de la última cena, Silvana Masoero -otra “congresista”- le había contado que “se había enterado de algo tremendo: que Nora salía con un abogado joven llamado Rafael Magnasco”.

Magnasco ya declaró, negó el vínculo amoroso y apuntó contra Lacase como impulsor de las sospechas en su contra. “Me tiraron un muerto en la puerta de mi casa. Esto fue producto de mentes siniestras, viles, maléficas”, dijo, y señaló al primer abogado del viudo y al propio Macarrón como los voceros de la versión.

Esta semana también lo hizo Víctor Hugo Daniele. Sostuvo: “Después de Magnasco, yo también fui señalado en forma gratuita como sospechoso”. Retomó la figura de Lacase y planteó que “hacía declaraciones estruendosas en los medios y la fiscalía iba en la dirección equivocada que le marcaban”.

Gustavo Gagna, parte del grupo de golfistas que viajó a Punta del Este ese último fin de semana de noviembre de 2006, describió la cantidad de oportunidades en que compartieron periplos para torneos (incluso después de 2006 siguieron yendo a Uruguay) y admitió que Lacase no solía ser de la partida -de hecho, no era integrante del grupo-, aunque no le llamó la atención que esa vez viajara porque “tenía casa allá”.

Gagna habló de un sobre con dinero que le dieron de parte de Lacase: “Yo fui el que le recibió ese sobre. Me dijo si se lo podía dar a mi suegro para que se lo guardara porque nosotros estábamos parando en un departamento que es propiedad de mi suegro, y él estaba alquilando”. “Eran algo así como 10.000 dólares [...] Seguro que después mi suegro se los devolvió, pero no sé para qué serían, ni tampoco sé por qué Lacase tenía una cuenta bancaria en Uruguay”.

Del vínculo entre Lacase y el dinero que podría tener relación con la causa se habló en varias oportunidades. Se mencionó que él les pagó el alojamiento a los detectives de la División Homicidios de la Policía de Córdoba que llegaron a Río Cuarto para sumarse a la investigación en los días posteriores al crimen.

Cuando el fiscal de la causa, durante la instrucción, mencionó que estaba esa plata para contratar a un sicario o un avión desde Uruguay a Río Cuarto, el defensor de Macarrón, Marcelo Brito, aclaró en su momento: “Ese dinero fue depositado a una cuenta del propio Lacase, la pista del móvil económico está agotada y se investigaron todas las cuentas de mi cliente”.