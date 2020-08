Caso Facundo Astudillo. Su madre aseguró: "El presidente Alberto Fernández me dio su número, pero nunca me contestó" Fuente: Télam - Crédito: Horacio Culaciatti

Tras el allanamiento a la comisaría de Villarino, en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, y el hallazgo de un objeto personal que sería del joven, su madre volvió a asegurar que la policía bonaerense "desapareció" a su hijo y que siente que "los están dejando solos" en la investigación.

Además de señalar que desde el gobierno provincial no siente que la estén ayudando, Cristina Castro, en diálogo con TN, expresó: "El presidente Alberto Fernández me dio su número, pero nunca me contestó cuando yo lo llamé".

Facundo fue visto por última vez en un retén policial el 30 de abril cuando iba de su pueblo, Pedro Luro, a Bahía Blanca a recomponer su relación con su novia. Cristina asegura que esos dos policías, que declararon que lo dejaron seguir su camino a pesar de no tener permiso de circulación, son los responsables al igual que la comisaría a donde fue llevado.

"Toda la Bonaerense es responsable -dijo Cristina- porque Berni [Sergio, el ministro de Seguridad bonaerense] me dijo que iba a investigar, pero después de hablar con su gente de Mayor Villarino me dijo ´Señora, si usted quiere la Bonaerense se retira´ y yo le dije que no me meta en eso, porque eso era decisión de la Justicia federal. Entonces me dijo ´Señora, yo lo siento mucho´ y ahí me di cuenta que él ya se había enterado de todo lo que había pasado".

"El objeto que encontraron es algo que le regaló la abuela y su hermano tiene uno igual. Es algo muy importante para ellos porque ella murió hace 8 años y sienten que es como tenerla con ellos", explicó Cristina y dijo que ese regalo fue encontrado "en un calabozo antiguo en una parte vieja de la comisaria donde tiran basura".

Por otra parte, dijo que nunca la habían llamado del gobierno provincial ni nacional hasta que "entró Berni" en la investigación. "Ahí me llamó el gobernador Kicillof y después el Presidente que me dio su número, pero nunca me contestó cuando yo lo llamé ". Y aclaró que a nivel local, "el intendente tampoco nos apoya porque cree que le estamos arruinando la gestión".

Todo a pulmón

Cristina contó que sí recibió el respaldo y llamados de familias que han pasado por la desaparición de un hijo, como la familia de Santiago Maldonado. "Todos me decían que llame a Marcos Herrero y a sus perros, y yo ya estaba hablando con él", explicó haciendo referencia al adiestrador de Viedma que ya está colaborando con la investigación y que fue parte de los peritajes para encontrar a Maldonado en 2017.

"En el pueblo hicimos una vaquita para pagarle la nafta y para que venga Herrero. Ahora se va a sumar su otro perro, Duke, que también ayudamos a traer. Estamos haciendo todo solos y todo a pulmón", dijo.

Al menos cuatro policías bonaerenses quedaron bajo investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Última foto del joven desaparecido.

Yatel, el perro de Herrero, fue el que encontró el objeto que Cristina asegura que es de Facundo, y el que halló una mancha de sangre en un móvil policial de Teniente Origone al buscar rastros del joven.

"Yo sé quiénes son los responsables, sé que lo ingresaron a esas comisarías, y ahora ellos me tiene que decir qué han hecho con mi hijo. Me baso en hechos, no en hipótesis. Pero también como mamá siento que fue así y son los responsables de la desaparición de Facundo", dijo Cristina.