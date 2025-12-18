Se excedieron en una obra en el subsuelo del Mercado de San Telmo y tiraron piezas arqueológicas a un volquete
El Ministerio Público de la Ciudad ordenó la clausura y abrió una investigación por las “graves irregularidades” de los trabajos en el subsuelo del edificio declarado Monumento Histórico Nacional en 2001
- 3 minutos de lectura'
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), a cargo de Blas Matías Michienzi, dispuso el inicio de una investigación penal preparatoria tras detectar irregularidades graves en obras realizadas en el subsuelo del Mercado de San Telmo, en Bolívar 976.
En el lugar se realizó una inspección integral y se dispuso el cese de actividades, a los fines de determinar la responsabilidad en la destrucción y descarte de materiales con alto valor arqueológico. Se encontraron piezas de alto valor patrimonial dentro de un volquete, arrojadas como si fuesen escombros comunes.
El caso se inició tras un llamado telefónico que informaba que el 15 de diciembre, personal del mercado realizó excavaciones que habrían excedido los permisos de obra otorgados oportunamente, ya que la intervención en el subsuelo del inmueble −declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2001− se realizó sin los protocolos de preservación necesarios para un espacio de tal protección patrimonial.
Ante ello, el fiscal Michienzi coordinó una inspección integral en la que participaron la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que depende del Ministerio de Cultura porteño.
“Durante la inspección, funcionarios de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico notificaron formalmente a los responsables sobre la vigencia de la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Esta norma obliga a cualquier persona o empresa que realice excavaciones a denunciar de inmediato el hallazgo de yacimientos u objetos históricos y garantizar su conservación”, informó el Ministerio Público.
“En el procedimiento, además, se constató que diversos elementos arqueológicos, extraídos del subsuelo durante la excavación irregular, habían sido arrojados a un contenedor de basura lindante a la obra, tratándolos como escombros comunes en lugar de piezas de valor histórico para la Ciudad”, se agregó en un comunicado difundido este mediodía.
Hasta el momento, se labraron actas circunstanciadas y se tomaron registros fotográficos de las excavaciones y de los materiales recuperados dentro y fuera de la obra. La investigación −que se encuadra preliminarmente en los artículos 46 y 47 de la Ley 25.743− busca determinar el alcance del daño producido en el subsuelo y si existió una omisión deliberada del deber de informar los hallazgos. Estas figuras legales sancionan a quienes realicen excavaciones sin permiso del organismo competente y a quienes, de manera intencional o por negligencia, dañen o destruyan yacimientos arqueológicos.
“El Mercado de San Telmo no es solo un punto comercial, es un espacio protegido por ley nacional. Cualquier intervención debe ser supervisada para evitar la pérdida irreversible de nuestra historia”, señaló Michienzi.
- 1
Violencia en San Martín: vecinos redujeron a dos ladrones tras intentar robarle la cartera a una mujer
- 2
Misiones: la mujer acusada de perder la plata de una fiesta de egresados en el casino pidió evitar su detención
- 3
De la fuga a los tiros al celular olvidado: cómo cayó la banda que robó una financiera simulando ser policías
- 4
Nación y Ciudad unirán fuerzas para hacer cumplir el protocolo antipiquetes durante la marcha