Encontraron muerto en Mendoza a un soldado voluntario, en el tercer caso de suicidio en pocos días

Un soldado voluntario del Ejército fue hallado muerto en su casa de Mendoza, se trata del tercer fallecimiento en similares circunstancias de integrantes de esa fuerza durante los últimos días.

El cuerpo de Facundo Gabriel Lima fue encontrado por sus familiares dentro del departamento en el que se alojaba en en la localidad mendocina de Las Heras.

La causa que investiga el fallecimiento del joven, perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza, quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y por el momento se calificó el hecho como un suicidio.

Casos similares fueron notificados esta semana, con el episodio más impactante registrado en la Quinta Presidencial de Olivos, donde un miembro del Regimiento de Granaderos a Caballo se quitó la vida con un disparo.

En el caso del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, fue encontrada un texto en el que se explicaban los motivos de la decisión. “La carta es un texto para despedirse de su familia y de sus ‘camaradas’ donde explica, palabras más, palabras menos, que tenía problemas económicos”, sostuvo a LA NACION una fuente que participa de la investigación.

En tanto, en Corrientes había sido hallado esta semana el cuerpo de un suboficial principal del Ejército en el Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional, en la localidad correntina de Monte Caseros. Las primeras versiones sobre la muerte de Juan Javier Pereira hicieron referencia a un presunto suicidio. El cadáver del suboficial de 48 años apareció ahorcado en la mencionada dependencia militar, que integra el Regimiento de Infantería 4.

A estos casos se sumó también esta semana la muerte de un integrante de la Gendarmería. El cuerpo de Diego Matías Kalilec fue encontrado ahorcado en la casa que alquilaba en el barrio Centenario, en Santiago del Estero. Trascendió que el uniformado habría tomado la decisión de quitarse la vida luego de una pelea con su novia.