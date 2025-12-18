Rosario: intentó coimear a un policía con “200 palos”, quedó grabado y lo detuvieron

Un hombre de 45 años fue detenido en Rosario junto a la mujer que lo acompañaba luego de que, durante un procedimiento policial de identificación en el centro de la ciudad, intentara sobornar a uno de los efectivos intervinientes. “Vamos a la posta. Yo te doy. ¿Cuánto querés? ¿Doscientos palos? Te doy doscientos palos, pero dejanos ir”, dijo, según quedó grabado en un video del operativo.

El registro audiovisual, al que accedió LA NACION, fue captado por una cámara corporal que llevaba uno de los policías y corresponde a un procedimiento realizado este miércoles por la mañana en la zona de Sarmiento y Rioja, tras un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de una pareja con “actitud sospechosa”.

Al momento del procedimiento, la mujer, identificada por las fuentes consultadas como Eliana de 33 años, les manifestó a los agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II si querían participar en actividades ilegales. En paralelo, el hombre, llamado José, intentó sobornar al binomio policial con 200 millones de pesos en efectivo para evitar ser trasladados a una dependencia policial.

Fue entonces que la tentativa de cohecho quedó registrada a través del dispositivo tecnológico utilizado por uno de los agentes policiales. “Vamos a hacerla fina”, le dijo el sospechoso al efectivo, que le respondió: “¿Cómo?“. Después de repetir una frase similar, el hombre prosiguió: ”Me siento reculpable, porque la saqué a la piba y le dije ‘acompañame al banco’“.

“Explicame porque no entendí”, le contestó el oficial. Fue entonces cuando el acusado formuló la oferta de manera explícita: “Vamos a la posta. Yo te doy. ¿Cuánto querés? ¿Doscientos palos?; Te doy doscientos palos, pero dejanos ir”. La respuesta del policía fue inmediata: “El tema es que yo no arreglo”.

Tras el episodio, ambas personas fueron aprehendidas y trasladadas a la Comisaría 2ª de Rosario, donde quedaron a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento se secuestraron, entre otros elementos, 908.250 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y varias cadenitas y dijes de color dorado.