Cayó Tractorcito Cabrera: detuvieron a un histórico integrante de la superbanda del Gordo Valor

Fue el único delincuente en la historia penal del país que logró escapar por la puerta principal de la cárcel de Villa Devoto y del Departamento Central de la Policía Federal Argentina. Integró la mítica Superbanda liderada por Luis Valor, alias El Gordo, organización criminal dedicada a asaltar bancos y camiones blindados. Ahora, a los 64 años, Daniel Cabrera, más conocido por su apodo de Tractorcito, fue detenido acusado de robo y abuso sexual, hechos ocurridos el 2 de octubre pasado en el partido bonaerense de Moreno.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Cabrera fue detenido hoy a la madrugada en Pilar por detectives de División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho por el que fue detenido Tractorcito Cabrera ocurrió el 2 de octubre pasado en una casa situada en Las Catonas, en el partido bonaerense de Moreno.

“Dos delincuentes sorprendieron a una mujer de 77 años y a su nieta. Los ladrones se hicieron de un botín de $700.000, US$600 y otros objetos de valor”, dijeron fuentes policiales.

Detuvieron a Tractorcito Cabrera

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, conducida por los fiscales Federico Soñora y Martín Borgnia, con la intervención del Cuerpo de Funcionarios de Fiscalía General, que se encarga de impulsar las órdenes de capturas consideradas relevantes y es conducido por el ayudante fiscal Ernesto Pérez.

“Cabrera fue identificado a partir del análisis de evidencia digital, relevamiento y seguimiento de cámaras, entrecruzamiento de llamadas e impacto de antenas”, dijeron fuentes judiciales. No solo fue imputado del robo, también fue acusado del abuso sexual de una joven.

Se investiga si Daniel Tratorcito Cabrera y un cómplice participaron de un robo en La Matanza

Ahora, los detectives policiales y judiciales continúan la investigación para dar con el cómplice de Tractorcito, dijeron los informantes consultados.

Fuentes policiales explicaron que se investiga si Tractorcito Cabrera participó de un robo ocurrido la semana pasada en Virrey del Pino, partido de La Matanza. En el golpe, dos ladrones se hicieron pasar por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) para ingresar en un almacén.

“Simularon un allanamiento, pero la víctima se defendió a los disparos y se originó un tiroteo. Los delincuentes escaparon sin poder haber robado nada”, dijeron los voceros policiales. La secuencia de la irrupción y fuga de los ladrones quedó filmada en la cámara de seguridad del comercio.

El denominado “rey de las fugas” estaba en libertad desde marzo pasado. Y, según dijeron fuentes judiciales, se está certificando si tenía un pedido de captura emitido por la Justicia de La Rioja.

El denominado Cuerpo de Funcionarios, que se encarga de trabajar las cuestiones de las órdenes de capturas relevantes, fue creada por el fiscal general de Moreno-General Rodríguez, Lucas Oyhanarte.

Experto en fugas

En 1998 Tractorcito se escapó de la cárcel de Villa Devoto. No se fugó solo, lo hizo con Julio Enrique Pacheco, Gabriel Chiavasco y Maximiliano Noguera.

Dos años más tarde, lideró otra fuga de película. En septiembre de 2000, huyó por la puerta principal del Departamento Central de la PFA, junto con dos sicarios paraguayos que estaban acusados de matar al vicepresidente de su país, Luis María Argaña.

Cabrera se convirtió así en el único preso argentino en huir del penal de Villa Devoto y del Departamento Central de la Policía Federal.

Daniel Cabrera, más conocido como Tractorcito Cabrera

En su plan de huida, Tractorcito Cabrera y sus cómplices paraguayos, Luis Alberto Rojas y Fidencio Vega Barrios, llegaron hasta la planta baja, cruzaron el Patio de las Palmeras, atravesaron el hall central y saludaron al policía asignado a la custodia de la entrada de Moreno 1550, la puerta principal de la jefatura.

La cinematográfica fuga provocó un escándalo internacional, debido a que los acompañantes de Cabrera eran asesinos requeridos por la Justicia de Paraguay. Debido a la evasión, fueron procesados diez policías.

Cabrera fue recapturado un mes y medio después, en Bahía Blanca luego de robar US$80.000 de la sucursal del Banco Balcarce, situada en Lamadrid al 200.