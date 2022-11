Caso García Belsunce: Mi Pobre Angelito, “hacerle la leche al nene” y otros detalles de la última audiencia antes del veredicto

escuchar

Ya habían transcurrido 13 horas de alegatos. Acusadores y defensas ya habían expuesto sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, a cargo del debate. Era el momento de las réplicas cuando tomó la palabra Patricio Ferrari, uno de los representantes del Ministerio Público Fiscal en el juicio y se dirigió a la defensa de Nicolás Pachelo, en especial a la abogada Raquel Pérez Iglesias y habló del intento de humanización del imputado. Y espetó: “Lo nombró [al acusado] por su nombre de pila más de 35 veces. Faltó que le diga que era Mi Pobre Angelito, intentó explicar que en vez de estar matando a María Marta [García Belsunce] estaba haciéndole leche al nene”.

El fiscal Patricio Ferrari pidió prisión perpertua para Nicolas Pachelo

Ferrari dijo lo de “hacerle la leche al nene” en referencia a Felipe Pachelo, el hijo mayor del imputado, que en el momento del crimen tenía siete años. Pachelo siempre sostuvo que el día del homicidio de García Belsunce, la tarde del domingo 27 de octubre de 2002, se fue del country Carmel con su hijo mayor para encontrarse con su madre, Silvia Ryan, en el shopping Paseo Alcorta. Su por entonces esposa, Inés Cornejo Dávalos, se había ido del barrio privado con sus dos hijos menores. Ella fue a ver el recital de Diego Torres y los niños se quedaron con su padres.

Las palabras elegidas por Ferrari para responderle a Pérez Iglesias que, en su alegato, había sostenido que después de ver los últimos minutos del partido que esa tarde Boca Juniors le había ganado a River Plate, Pachelo pudo haber bañado o dado la merienda a Felipe, su hijo mayor, antes de irse a encontrarse con su madre.

Las réplicas de Ferrari continuaron. “El argumento central [de la defensa] pareció ser que Pachelo no pudo haber matado a María Marta porque al momento de los hechos estaba vestido con un pantalón corto [como dijeron haberlo visto tres testigos] y eso le imposibilitaba llevar entre sus ropas un revólver calibre 32 largo que pesaba 800 gramos. En mi experiencia como funcionario judicial puedo enumerar 100 casos de ladrones detenidos en la vía pública en hechos de flagrancia vestidos con short de fútbol. Parece una locura [el argumento]”.

Carlos Carrascosa, el esposo de la víctima

Después de las contestaciones de las defensas a las réplicas del Ministerio Público Fiscal, el juez Federico Ecke, que cumple las funciones de presidente del tribunal, le dio la oportunidad a los acusados de que dijeran sus últimas palabras antes de que los magistrados se retiraran a deliberar.

El primero en tomar la palabra fue Matías Marasco, que llegó a juicio acusado de haber participado junto con Pachelo en una serie de robos en el tradicional Tortugas Country Club de Pilar. “Muchas gracias por haber escuchado a mis defensores. Soy inocente. Confío y creo en este tribunal”.

Después fue el turno de Iván Martínez, también juzgados por los robos en Tortugas Country Club. “No tengo nada para decir”, dijo tímidamente. Entonces, Ecke le espetó: “Por lo menos salúdeme”.

El tercer acusado que se puso de pie para decir sus últmas palabras fue Norberto Glennon, uno de los dos exvigiladores de Carmel que llegó a juicio acusado de haber participado en el homicidio de García Belsunce. “Solo tengo para decir que soy inocente de lo que se me acusa”.

Después habló José Ortiz, otro exvigilador de Carmel. Primero dijo “buenas noches”, pero después, como ya eran las 0.30 de hoy y la audiencia había comenzado a las 11 de ayer, entre risas sostuvo: “Buenos días. Señores jueces soy totalmente inocente de lo que se me acusa. Quiero esperar el día del veredicto”.

Finalmente, Ecke se dirigió a toda la sala de audiencias y afirmó: “El juicio lo termina Pachelo”. El exvecino de Carmel contó que había hecho algunas anotaciones, pero Ferrari lo cortó y le dijo que no podía alegar, que eran las últimas palabras. El presidente del tribunal le explicó que no podía hablar sobre la prueba. Entonces, el acusado dijo: “No he visto en el debate que hayan podido poner un arma en mi mano. Jamás he cometido un hecho con arma violento y jamás he lastimado a una persona. No acepté un juicio por jurados porque iba a ser un linchamiento. Era una ficción basada en hechos reales, a lo que se dedica Adrián Suar [por el productor de TV]. Pido la absolución por [el homicidio de María Marta] y que den por cumplida la pena de los robos [en countries] y [así poder] compartir los últimos días con mi hijo [uno de sus hijos tiene una enfermedad degenerativa y según dijeron en el debate se está muriendo]”.

Pachelo contó que Cruz, uno de sus hijos, “muy jodida” llamada distrofia muscular de Duchenne, “que es progresiva y terminal, por lo que hoy está postrado en una casa y mueve solamente del cuello para arriba”, sostuvo en una entrevista con Télam.

Tras la palabra de Pachelo, el juez Ecke informó que el debate se reanuda el 2 de diciembre próximo cuando se dará a conocer el veredicto. Ese día se sabrá si Pachelo es incoente o culpable por el crimen de Carmel.