Caso Lucía Pérez: impusieron al acusado una pena de 23 años de cárcel por abuso sexual y comercialización de drogas

MAR DEL PLATA.- Matías Farías, inicialmente acusado y condenado a prisión perpetua por violación y asesinato de la adolescente Lucía Pérez, recibió una pena de 17 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado que se sumará a otra de 6 años que originalmente se le había fijado, en el marco de este mismo caso, por comercialización de estupefacientes.

La semana pasada afrontó una nueva instancia de enjuiciamiento, ahora por resolución de la Cámara de Casación Penal, que atendió un recurso de su defensa y consideró que en la investigación no se había probado su participación decisiva en la muerte de la menor de 16 años y, por ende, descartó la carátula de femicidio y ordenó que se fijara nueva pena, ahora por abuso sexual agravado.

“Todavía no sabemos quién mató a nuestra hija”, reclamaron los padres de la víctima apenas conocida la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N°2, integrado por Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert.

La familia Pérez, a través de su representación legal, a cargo del abogado Juan Pablo Gallego, había insistido con que el caso se mantuviera como homicidio agravado por condición de género y, en consecuencia, reclamaba que se sostuviera la condena a prisión perpetua dictada en el anterior juicio que afrontó Farías.

De todos modos, la querella había avalado, en su defecto, el alegato del fiscal Carlos Russo, que consideró que por la participación en el hecho se debía aplicar al acusado la pena de 20 años de prisión, el máximo previsto para el abuso sexual agravado.

Farías tuvo una defensa oficial, a cargo de María Laura Solari, que siempre desestimó la posibilidad de que la muerte de Lucía Pérez se hubiera tratado de un asesinato. Requirió, en su última exposición ante los jueces, que se aplique la mínima pena prevista para este encuadre legal, que es de 8 años de prisión. Incluso sumó algunos elementos como eventuales atenuantes.

Los jueces escucharon a las partes el jueves y el viernes últimos e incluso a Farías, que siguió la audiencia desde la unidad penal donde permanece detenido. Desde allí, a través de una audiencia virtual, aseguró que no mató ni violó a Lucía Pérez. Los jueces decidieron unificar las penas por ambos delitos, por lo que el condenado debería pasar 23 años en la cárcel.

“Se ha configurado la asimetría de la relación de poder que, en definitiva, ha sido el marco del abuso sexual cuya pena aquí se define”, planteó en su voto la jueza Soulé, acompañada luego por sus compañeros de tribunal.

“Esta especial situación de desigualdad ha sido un presupuesto indispensable de la ausencia de consentimiento de la agresión sexual perpetrada por Farías”, evaluó, al tomar en cuenta en este caso que se acusa a un mayor de edad y que tiene como víctima a una menor, condición que el hoy condenado tenía presente.

El caso se originó hace casi diez años, marcó la luz verde para el movimiento “Ni una menos” frente a la violencia de género y tuvo varias instancias judiciales. La primera, con la absolución de Farías y otros dos imputados, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, a los que solo se los condenó por comercialización de drogas, pena que el acusado hoy está cumpliendo.

Vale recordar que Farías y Pérez tomaron contacto en la puerta de la escuela donde ella cursaba estudios. Él le vendió marihuana y luego se volvieron a encontrar, esta vez en un domicilio del barrio Alfar. Allí tuvieron relaciones sexuales y hubo consumo de drogas. La menor se descompensó y Farías la llevó a una sala de salud, donde se constató su muerte.

La Justicia anuló aquel primer fallo y ordenó un nuevo juicio, además de enviar a los jueces de aquella instancia inicial a un jurado de enjuiciamiento por supuesto mal desempeño. Todos pudieron volver a sus puestos, ya que no se probó que al resolver aquel proceso hubiesen cometido algún delito o una irregularidad grave que mereciera su destitución.

Un nuevo juicio a Farías lo encontró culpable y lo llevó a recibir una pena de prisión perpetua que cumplía hasta el año pasado, cuando la Cámara de Casación Penal determinó que en el caso no correspondía la carátula de femicidio y solo se consideró probado el abuso sexual agravado.

La familia de Pérez adelantó que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se revise el fallo de Casación y se vuelva a encuadrar el caso como femicidio, lo que automáticamente restituiría la pena de prisión perpetua para Farías.