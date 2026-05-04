Decomisaron tres toneladas de piñones en una ruta neuquina

Un operativo conjunto realizado en cercanías de Junín de los Andes permitió el secuestro de más de tres mil kilos de piñones. El personal de Fauna provincial interceptó la carga durante controles sobre la ruta provincial 23 y la ruta nacional 40. El volumen del cargamento, valuado en unos 30 millones de pesos, demuestra la magnitud de la extracción ilegal detectada en la zona.

Los infractores, oriundos del Valle, trasladaban los frutos en dos camionetas equipadas con carros. Esta actividad, que carecía de la autorización correspondiente, pone bajo la lupa las normativas que regulan el acceso al recurso natural.

El cargamento ilegal iba en dos camionetas (Foto: X)

El piñón es el fruto de la Araucaria araucana, una especie nativa protegida en la región por su enorme valor ambiental y cultural. Según la normativa vigente, su recolección no es libre ni abierta para el público general, sino que requiere permisos específicos, en particular cuando se trata de acopio o traslado de grandes volúmenes de mercadería.

La prohibición se torna absoluta en los sectores que dependen de la Administración de Parques Nacionales, donde la extracción del piñón está vedada sin excepción, ya que el fruto constituye un eslabón fundamental para la regeneración natural del bosque patagónico.

Si bien los organismos de control reconocen que el piñón posee un significado profundo para las comunidades originarias, donde su recolección forma parte de prácticas ancestrales de subsistencia, advierten que el crecimiento de la explotación comercial sin control amenaza el equilibrio del ecosistema y la continuidad de las tradiciones locales.

No está permitida la recolección de este fruto (Foto: X)

El decomiso realizado en Junín de los Andes subraya la problemática creciente de la extracción indiscriminada que busca el lucro personal por sobre la preservación de la biodiversidad.

El operativo de Fauna, según la información oficial, evitó que esta carga ilegal ingresara al circuito comercial informal. Por el momento, las actuaciones administrativas siguen su curso y las autoridades locales no descartan la aplicación de sanciones económicas severas para las personas involucradas en este incidente.

El caso pone de relieve la importancia de los controles en las rutas neuquinas para proteger un recurso emblemático de la Patagonia ante la presión de la demanda comercial externa, un tema que preocupa a los especialistas en conservación debido al impacto directo sobre la regeneración del bosque de Araucarias. La investigación continúa para determinar la procedencia exacta de la cosecha y establecer responsabilidades precisas.