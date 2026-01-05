Choque, fuga y captura: tres motochorros detenidos con $28.000.000 tras la alerta de un vecino y un operativo cerrojo
La Policía de la Ciudad detuvo a dos colombianos y un argentino luego de una persecución; el dinero robado estaba en un bolso dentro de una camioneta
- 3 minutos de lectura'
El bolso repleto de fajos de billetes recién salidos del banco estaba tirado en el asiento trasero de una camioneta blanca, junto a celulares y otros objetos personales. Minutos antes, esa misma camioneta había chocado contra otro vehículo en una calle del barrio porteño de Balvanera, en medio de una fuga desesperada. Así terminó la persecución que permitió desbaratar a una banda de motochorros que acababa de cometer una salidera bancaria y que llevaba consigo un botín de $28.000.000.
Todo comenzó con un llamado al 911. Un vecino alertó sobre un hombre en actitud sospechosa que se escondía detrás de un colectivo escolar, cambiándose de ropa y con una gran cantidad de dinero. Esa escena disparó la intervención del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), cuyos operadores revisaron las cámaras y reconstruyeron el recorrido del sospechoso. Descubrieron que momentos antes había estado junto a una moto de alta cilindrada, marca KTM Duke, que se había dado a la fuga a gran velocidad. Luego, tras cambiarse, el individuo se subió a una camioneta Volkswagen Amarok.
En paralelo, la Policía de la Ciudad recibió otra denuncia: en inmediaciones de Boulogne Sur Mer y Lavalle, un hombre informó que había sido víctima de un robo tras retirar una suma importante de dinero de un banco. Con esos datos, se irradió la alerta y se montó un operativo cerrojo.
El despliegue permitió localizar la camioneta en la que huían los delincuentes. El vehículo fue interceptado por efectivos de la Comisaría Vecinal 14A en Palermo. Dentro viajaban tres hombres: dos de nacionalidad colombiana, de 34 y 36 años, y un argentino de 29. En el interior hallaron el bolso con los $28.000.000, varios teléfonos celulares y otros efectos personales del damnificado.
Las imágenes del procedimiento muestran el dinero recuperado, ordenado en fajos de billetes de $10.000, junto a elementos utilizados por la banda: tres cascos negros, guantes, una campera oscura, llaves, documentación y un sistema de sonido portátil. También se secuestró la moto de alta cilindrada y la camioneta Volkswagen Amarok, que presentaba el dominio parcialmente adulterado con cinta para ocultar la patente original.
La persecución terminó con la camioneta incrustada contra otro vehículo estacionado en la vía pública, lo que facilitó la detención. Ninguno de los ocupantes logró escapar a pie. Según fuentes policiales, la maniobra de cambiarse de ropa y ocultarse detrás del colectivo escolar fue clave para intentar despistar a los agentes, pero el seguimiento por cámaras permitió reconstruir cada movimiento.
En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58, a cargo de Carlos Bruniard. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
