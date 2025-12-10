Cae una banda que protagonizaba salideras bancarias y se hizo de un botín de $134 millones y 199.000 dólares

La organización criminal operó, al menos, 13 meses. Lapso de tiempo en el que protagonizó 12 salideras bancarias en Barrio Parque, Recoleta, Palermo, Retiro, Balvanera y Caballito, donde se hizo de un botín de $133.915.000 y 199.000 dólares. En las últimas horas, tras una serie de 20 allanamientos, fueron detenidos cinco sospechosos y la banda habría quedado desbaratada.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Una de las víctimas de la banda delictiva había sido Jaime Bullrich, primo de la exministra de Seguridad Nacional y actual senadora, Patricia Bullrich.

El robo al primo de Patricia Bullrich

“La modalidad operativa utilizada es la comúnmente denominada salidera, caracterizada por una estructura estable, dividida funcionalmente y con un marcado grado de coordinación entre sus integrantes. En primer término, intervienen quienes cumplen el rol de marcadores, encargados de identificar a las víctimas cuando salen de entidades bancarias o financieras -principalmente en el microcentro porteño- y de transmitir en tiempo real la ubicación y los desplazamientos de los ‘objetivos’. Los delincuentes suelen movilizarse en bicicletas o monopatines y mantienen comunicaciones constantes con el resto del grupo. Luego, otros miembros de la banda toman a su cargo el seguimiento y la ejecución del desapoderamiento mediante la utilización de automóviles y motos. Cuando el vehículo de la víctima se detiene o es bloqueado, intervienen los golpeadores, quienes rompen rápidamente uno de los cristales, extraen mochilas, bolsos o maletines que contienen dinero y se dan a la fuga en motosos conducidos por sus cómplices”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

La investigación, que llevó ocho meses, estuvo a cargo de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), con el trabajo del secretario Ezequiel Rodríguez Danussi, dependencia bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), conducida por el fiscal José María Campagnoli, en coordinación con la Sección Apoyo Rápido a Intervenciones de Monitoreo (Sarim) de la Policía de la Ciudad y la Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie) de la Policía Federal Argentina (PFA). En el expediente judicial intervienen el fiscal nacional en lo criminal Marcelo Retes y la jueza Rita Acosta.

Como se dijo, una de las víctimas de la banda fue el primo de Bullrich, a quien le robaron una mochilla $7.700.000. El robo ocurrió el 30 de enero pasado en un bar-confitería situada en la avenida Pueyrredón al 1800, en Recoleta. Minutos antes, Jaime Bullrich había retirado el dinero de un banco.

El primo de Patricia Bullrich, víctima de la banda

El primer robo que le adjudican a la banda ocurrió el 1 de noviembre del año pasado, en la avenida Luis María Campos y Ortega y Gasset, en Palermo, donde los delincuentes se hicieron de un botín de $16.200.000.

Seis días después, los ladrones se hicieron de 5.000.000 de pesos cuando interceptaron a la víctima en Río de Janeiro y Potosí, en Caballito.

El 29 de noviembre, según el expediente judicial, la banda protagonizó dos robos: uno en Palermo, y otro en Balvanera, donde se hizo de un botín de 55.000 dólares.

Hace casi un año, el 27 de diciembre pasado, la organización criminal le robó a dos hermanos 99.000.000 de pesos. El golpe ocurrió en Retiro, pero las víctimas había sido marcadas cuando salieron de un banco situado en Juan Domingo Perón y Reconquista, en el barrio de San Nicolás.

El 7 de marzo pasado, a un cliente de ese mismo banco, la banda le robó 60.000 dólares. La víctima fue atacada cuando se movilizaba en una camioneta Jeep Renegade.

Los detectives judiciales y policiales ahora intentar dar con el jefe de la banda, quien no pudo ser ubicado en los allanamientos ordenados por la jueza Acosta.