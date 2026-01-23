Marcaron a la víctima desde un monopatín, le robaron en Núñez US$8000 y $2.000.000: fueron detenidos

Eran cerca de las 12. Hernán M. tuvo que detener la marcha de su Renault Sandero blanco cuando el semáforo de la avenida del Libertador y Udaondo, en Núñez, se puso en rojo. De pronto estallaron los vidrios de las ventanillas delanteras. Rápido, un motochorro quiso agarrar la mochila naranja que estaba sobre la alfombra de uno de los asientos. Él intentó resistirse. “Mira que te quemó”, fue la advertencia del delincuente. Pronto se sumó otro ladrón. Tras un forcejo, los asaltantes se hicieron del botín: 8000 dólares y 2.000.000 de pesos. Después escaparon.

El golpe ocurrió el 14 de agosto pasado. La víctima había sido “marcada” desde un monopatín eléctrico cuando salió de una financiera situada en la avenida Corrientes al 400, en el barrio porteño de San Nicolás. Fue seguida por motos y autos desde que se retiró del garaje donde había dejado estacionado el vehículo.

Del microcentro hasta Núñez: las imágenes de una violenta salidera

Tras cinco meses de investigación, de la que participaron el juez nacional en lo criminal y correccional Mariano Iturralde, el fiscal José María Campagnoli, su equipo de colaboradores y personal de la Policía de la Ciudad, la banda dedicada a hacer salideras bancarias y que marcaba a sus víctimas desde monopatines está desbaratada: cinco de sus integrantes están procesados. Falta detener a un prófugo.

Así surge del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION. La última sospechosa en ser detenida fue Yamila Soledad M., de 35 años. Se trata de una de las “marcadoras” de la banda. Fue capturada el 14 de este mes, cinco meses después del robo del que fue víctima Hernán M., por detectives de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad en La Boca. Fue procesada con prisión preventiva anteayer.

Los elementos secuestrados durante los procedimientos Policía de la Ciudad

“Del análisis integral de las nuevas constancias obrantes en autos, corresponde concluir que los elementos de convicción reunidos resultan suficientes, con el grado de probabilidad exigido por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, para tener por acreditada la participación penalmente relevante de Yamila Soledad M. en el hecho investigado. En primer término, adquiere particular relevancia la información derivada del análisis de la actividad correspondiente a la línea telefónica atribuida a la nombrada, la cual permitió ubicar su dispositivo en la zona del microcentro porteño durante la franja horaria inmediatamente previa al asalto. Ello así, pues se tiene por acreditado que dicho abonado registró actividad de datos móviles el día 14 de agosto de 2025, entre las 10.53 y las 13.02 horas, lapso que coincide temporalmente con el horario en el que la víctima retiró el dinero de una financiera situada en la avenida Corrientes 456 y emprendió su desplazamiento hacia el lugar donde finalmente fue abordado”, explicó el juez Iturralde al fundamentar el procesamiento con prisión preventiva de la sospechosa.

Además, el magistrado le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $13.200.000.

No es la primera investigación donde se determina que bandas criminales dedicadas a las salideras bancarias “marcan” a sus víctimas desde monopatines eléctricos.

“El uso del monopatín para marcar a las víctimas es una modalidad que se repite y quedó plasmado en diferentes causas”, explicó una calificada fuente judicial.

Una de las bandas que "marcaba" a las víctimas desde un monotopatín eléctrico

En junio pasado, LA NACION había dado cuenta de una banda que hacía salideras bancarias y “marcaba” a sus víctimas desde un monopatín eléctrico, vehículo que era utilizado también en los primeros momentos de la persecución. Se trató de una causa llevada adelante por la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que depende de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), también conducida por el fiscal Campagnoli, y detectives de la Policía Federal Argentina (PFA), con la colaboración de Sección Apoyo Rápido a Intervenciones de Monitoreo de la Policía de la Ciudad. Era una organización criminal integrada por 14 delincuentes que actubaba en los barrios de Núñez, Saavedra, Palermo y Villa Ortúzar, entre otros.

Las detenciones estuvieron a cargo de detectives de la Policía de la Ciudad Díptico

Si bien la banda que protagonizó el violento robo en Núñez el 14 de agosto pasado tiene a cinco de sus integrantes procesados, la investigación no terminó. Los detectives judiciales y policiales intentan ubicar a un prófugo e identificar a otros supuestos delincuentes que participaron del plan criminal.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, los detectives de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad que participan de la investigación lograron identificar a los sospechosos después de analizar una serie de filmaciones del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Ciudad, que permitió reconstruir el trayecto hecho por los delincuentes antes y después del robo de Núñez, y tareas de campo.

También fue de suma importancia un video publicado en Facebook por CNM Noticias, que captó el momento en que la víctima es atacada por los delincuentes en la esquina de la avenida del Libertador y Udaondo, dijeron fuentes judiciales.

“El relato de la víctima, las averiguaciones realizadas y la dinámica llevada adelante por quienes perpetraron el hecho permiten presumir, fundadamente, que no fue un hecho aislado sino que Hernán M. fue seguido desde el momento en que emprendió su marcha desde el microcentro hasta el lugar del atraco por un grupo integrado por un importante número de personas que, previamente, se distribuyeron los roles y funciones y utilizaron distintos vehículos (moto y autos) para seguirlo por la ciudad de Buenos Aires -por una gran cantidad de kilómetros- de manera alternada para así evitar ser descubiertos”, sostuvo el fiscal Campagnoli en un dictamen presentado ante el juez Iturralde, al que tuvo acceso LA NACION.

Las cámaras de seguridad, clave para identificar a los sospechosos

Las motos utilizadas por los delincuentes que protagonizaron el golpe fueron identificadas a partir del trabajo hecho por personal de División Extracción y Análisis de Imágenes de la Policía de la Ciudad, que reconstruyó el seguimiento que le hicieron a la víctima a partir de las grabaciones de cámaras públicas y privadas.

“En un plexo probatorio amplio y concordante (declaraciones testimoniales, registros fílmicos, informes del Anillo Digital, informes registrales de titularidad vehicular, tareas de campo y resultados de allanamientos y secuestros), que permitió tener por acreditada la materialidad del robo y la intervención funcional de cada uno de los imputados en un hecho cometido en poblado y en banda, con planificación previa, distribución de roles y coordinación durante la ejecución y la fuga. En particular, se consideró acreditado que el 14 de agosto de 2025, en Udaondo y avenida del Libertador, la víctima Hernán Guido Marano fue abordada violentamente por al menos dos sujetos que rompieron los vidrios de su vehículo, lo golpearon y lo amenazaron para apoderarse de una mochila con dinero, mientras otros partícipes aseguraban la cobertura y la huida mediante motocicletas, evidenciándose un accionar conjunto y organizado”, sostuvo el juez Iturralde en los lineamientos del procesamiento de Yamila Soledad M., una de las sindicas “marcadoras” de la banda.

En los allanamientos donde la Policía de la Ciudad detuvo a los sospechosos, fueron secuestrados dos monopatines eléctricos, 12 teléfonos celulares y ropa utilizada por los delincuentes en el momento del robo.

Uno de los monopatines eléctricos secuestrados por la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad

Para fundamentar la prisión preventiva de Yamila Soledad M., la última detenida, el juez Iturralde tuvo en cuenta los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga.

“La gravedad del accionar desplegado, el cual denota profesionalismo, planificación y una evidente capacidad operativa, permite sostener fundadamente la existencia de peligro de fuga y de entorpecimiento del accionar de la justicia, en tanto subsisten diligencias probatorias en curso en el pertinente legajo de investigación creado en autos a ese fin, tendientes a dar con el resto de los partícipes, los vehículos utilizados, análisis de dispositivos y las pruebas complementarias de interés”, explicó el magistrado.

Parte de la causa, informaron fuentes judiciales, ya está elevada a juicio. El juez Iturralde, después de un fallo de la Sala VI de la Cámara del Crimen que confirmó el procesamiento de los primeros cuatro sospechosos identificados y detenidos, dispuso la clausura parcial de la instrucción. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7.