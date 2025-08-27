Cayó el cerebro del “cuento del tío”: lo atraparon en Liniers tras meses prófugo

El Volkswagen Polo se detuvo en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Liniers, sin que sus ocupantes imaginaran que la maniobra marcaría el final de una larga fuga. En el asiento del acompañante viajaba un hombre que llevaba meses esquivando a la Justicia, cambiaba de nombre y se movía entre provincias para no ser atrapado. Lo que no sabía era que, esta vez, la justicia lo había alcanzado con la ayuda de la tecnología.

La Policía de la Ciudad detuvo en Liniers a un estafador serial sobre el que pesaban varios pedidos de captura nacional e internacional, uno de ellos por una estafa millonaria cometida en Paraná mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”.

La detención se concretó en la colectora de la avenida General Paz al 11.600, tras una investigación solicitada por la Fiscalía de Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli. El operativo estuvo a cargo de la División Defraudaciones y Estafas, con apoyo de la Comisaría Vecinal 9B.

El sospechoso viajaba como acompañante en un Volkswagen Polo junto a un hombre y una mujer, ambos con antecedentes penales, aunque sin impedimentos para circular. Durante la identificación, los oficiales confirmaron que el detenido utilizaba distintas identidades y que tenía un pedido de captura internacional emitido por el Juzgado de Garantías 2 de Paraná, además de otras órdenes por tribunales orales porteños.

La causa que originó la alerta internacional se remonta al 13 de marzo de 2023, cuando una mujer de Paraná recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por su nieta. Minutos después, un hombre llegó a su casa y, bajo engaño, se llevó dinero y joyas: unos US$40.000 dólares, $1.000.000, entre 2000 y 3000 reales y alhajas.

El detenido también tenía pedidos activos por robo simple y estafas reiteradas, en concurso real con asociación ilícita, a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 de la Ciudad de Buenos Aires.

La captura se enmarca en el nuevo protocolo que permite a los oficiales consultar en tiempo real la base de datos de Interpol desde sus dispositivos móviles , gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad porteño y la Oficina Central Nacional de Interpol. La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país con este acceso.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y se incautó su teléfono celular para peritajes.