Cayó el Clan Villalba: seis detenidos y más de $16.000.000 en cocaína y pasta base

En la madrugada, los pasillos del Barrio Ricciardelli se llenaron de efectivos de la División Antidrogas Sur de la Policía de la Ciudad, que avanzaron sobre seis domicilios señalados por la investigación. En uno de ellos, sobre la Calle 10, los agentes encontraron a uno de los sospechosos en pleno movimiento: rodeado de envoltorios, balanzas y fajos de billetes. En otros puntos, la escena se repetía con variantes. Así cayó el Clan Villalba, la organización que había tomado el control del narcomenudeo en un sector del Barrio 1-11-14 de Flores tras el desmembramiento de los Marola.

En una serie de seis allanamientos ordenados por la Justicia resultaron detenidos seis integrantes, entre ellos el líder, de 38 años, y se secuestraron estupefacientes listos para la venta, dinero, celulares, municiones y elementos de fraccionamiento.

Parte de la droga secuestrada junto con dinero en efectivo, balanzas y otros elementos durante el operativo realizado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur Policía de la Ciudad

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con el material incautado y los cálculos de los investigadores, el valor estimado de las sustancias supera los $16.000.000, equivalente a unas 2000 dosis entre cocaína y pasta base . Las imágenes del operativo muestran el despliegue de los equipos y el secuestro: decenas de envoltorios negros alineados, varios panes y fracciones de droga, balanzas electrónicas, teléfonos y fajos de billetes, además de material utilizado para fraccionar.

La causa se investigaba desde junio por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados a Estupefacientes (Ufeide), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martin. En ese marco, y con el avance de las tareas de campo realizadas por oficiales de Antidrogas, la fiscalía solicitó seis allanamientos en los barrios Ricciardelli e Illia. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo de la jueza Natalia Molina, ordenó las irrupciones.

Agentes de la Policía de la Ciudad en el lugar donde se hallaron las dosis listas para la venta Policía de la Ciudad

El grupo detenido operaba en la llamada Calle 10, dentro de las torres del Barrio Ricciardelli, uno de los sectores del 1-11-14. De acuerdo con la investigación, el Clan Villalba se había apropiado de los puntos de venta en esa traza luego de la caída de los Marola, la familia que había impuesto un régimen de violencia y amedrentamiento sobre vecinos para transformar viviendas en búnkeres. Aquella banda, compuesta por un matrimonio y sus cinco hijos, quedó desarticulada en mayo de 2023 con un procedimiento de gran escala que terminó con sus integrantes detenidos. Sin la exhibición beligerante en redes que caracterizó a sus antecesores, el nuevo grupo consolidó su presencia en la misma zona hasta la intervención judicial y policial de estos días.

Personal policial con escudos y armas largas en el ingreso al barrio donde se concretaron los procedimientos Policía de la Ciudad

Las órdenes de allanamiento se ejecutaron de manera simultánea. En uno de los operativos, sobre la Calle 10, los efectivos irrumpieron en un aguantadero que funcionaba también como punto de expendio y aprehendieron a uno de los hombres. En total, cayeron dos hombres, entre ellos el cabecilla, y cuatro mujeres. El resto de los procedimientos se distribuyó en distintos domicilios de Ricciardelli e Illia, donde se verificaron espacios de guarda, preparación y venta.

El secuestro principal incluyó casi 900 gramos de cocaína —en parte con el sello del Delfín, que remite A Delfín Castedo, el llamado Patrón del Norte—, 250 gramos de pasta base, 304 envoltorios listos para la comercialización, marihuana, municiones calibre 9, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos de corte y fraccionamiento. También se incautaron balanzas electrónicas y material de empaque que, según la pesquisa, se utilizaba para preparar dosis en serie.

Detalle de las dosis fraccionadas y la cocaína incautada en uno de los allanamientos Policía de la Ciudad

Desde junio, personal de la División Antidrogas Sur llevó adelante tareas de vigilancia, identificación de objetivos y análisis de circuitos de aprovisionamiento y distribución. Ese trabajo fue complementado con relevamientos en los accesos a las torres y seguimientos en la traza de la Calle 10, donde los investigadores ubicaron los desplazamientos habituales de pasadores y encargados de la guarda. Con esos informes, la Ufeide impulsó el pedido de allanamientos que derivó en las detenciones y el secuestro de la droga.

El operativo se inscribe en una serie de intervenciones que la Policía de la Ciudad viene realizando desde que asumió la seguridad del 1-11-14 hace menos de un año. En ese lapso, se multiplicaron los ingresos a pasillos y viviendas usadas como depósitos, la identificación de circuitos de recambio de vendedores y el cierre de puestos de venta a cielo abierto. De acuerdo con los investigadores, el dispositivo aplicado en Ricciardelli e Illia apuntó a neutralizar la capacidad de rearmado del grupo: se buscó afectar simultáneamente la jefatura, la logística de fraccionamiento y los lugares de guarda de estupefacientes y dinero.