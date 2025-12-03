Cayó en Puerto Madryn el “Patrón” Gallardo, el narco que dominó el narcotráfico en la frontera entre Córdoba y Santa Fe

ROSARIO. Héctor “Patrón” Gallardo, uno de los fugitivos más buscados de la provincia de Santa Fe, fue detenido en las últimas horas en Puerto Madryn, Chubut. Al momento de su arresto usaba el DNI de su hermano, con el fin de evitar ser identificado. Gallardo, quien está acusado de un homicidio que habría ordenado en 2022, es uno de los hombres fuertes del narcotráfico en Frontera, en el límite entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Gallardo está acusado de asesinar de un disparo en la cabeza a Miguel Ángel Cabrera en la localidad de Frontera, en un hecho ocurrido el 23 de abril de 2022. La causa en su contra es por “amenazas coactivas agravadas y homicidio calificado por el uso de arma de fuego”. Desde septiembre de ese mismo año permanecía prófugo y recientemente había sido incluido en el listado provincial de los delincuentes más buscados en la provincia de Santa Fe. Se ofrecía una recompensa de 25.000.000 de pesos para quien aportara información que condujera a su captura.

El “Patrón”, como se lo conoce en aquel pueblo de 9000 habitantes, domina desde hace una década y media la distribución de droga en varias provincias, como detectó una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

A Gallardo se lo vincula con hechos de violencia que golpean esa zona desde hace tiempo. El último crimen allí que provocó una fuerte conmoción fue el de Zamir Torres, un nene de 4 años, que fue acribillado en julio pasado, cuando se trasladaba por Frontera en un auto junto con su padrastro. Por ese homicidio, tanto la policía de Santa Fe como la de Córdoba realizaron varias detenciones, pero aparece la sombra de Gallardo como el autor ideológico de este asesinato.

Como lo hicieron los Cantero en Rosario, Gallardo construyó una hegemonía en el tráfico de cocaína y marihuana hacia distintos puntos del país y el exterior, a través de una compleja red que incluía sicarios que mantenían el negocio activo.

Condena y regreso

Gallardo había sido detenido el 18 de diciembre de 2013 en Orán, Salta, luego de que la Justicia Federal de Córdoba detectara que este narco había dado a un sicario llamado Juan Ignacio Figueroa la orden de matar a un miembro de la organización que pretendía vender drogas por su cuenta en Misiones, donde este clan tenía una de sus bases de operaciones y negocios en el rubro de las concesionarias de autos.

En diciembre de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal Federal Nº1 de Córdoba a 14 años de prisión por organizar y financiar transporte de estupefacientes. En 2019 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria y regresó a Frontera, su lugar de residencia.

La cocaína que distribuía venía de Bolivia y de Perú, y según la declaración de un testigo protegido se procesaba en un laboratorio de Villa Josefina, un pequeño pueblo vecino a Frontera. Allí trabajaban los colombianos Luis Marulanda García, que vivía en una casa de Gallardo, y Luisa Castaño, que residía en el Hotel El Gringo, también propiedad del Patrón.

Gallardo usaba como método para lavar ese dinero la compra de autos –se sospecha que posee dos concesionarias en Posadas–, tractores, camiones y campos en varias provincias, que ponía a nombre de testaferros.

El clan Gallardo sostuvo el negocio del tráfico de estupefacientes con una extrema violencia. La Justicia determinó que la organización también tuvo participación en el doble crimen de Frontera, ocurrido el 19 de enero de 2015. A Germán Losada y Martín Chamorro, que integraban la Banda de los Santafesinos, los asesinaron para eliminar la competencia que representaban en el comercio de droga.

En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a penas de hasta 12 años de prisión a 16 personas acusadas de integrar una organización dedicada al narcotráfico conocida como el “Clan Gallardo”. La banda comercializaba cocaína y marihuana en varios puntos de la ciudad santafesina de Frontera y en San Francisco. Entre los condenados estaban Peregrino “Tito” Gallardo y su hijo Osvaldo “Tuli” Gallardo.

Pueblo chico, infierno grande

Un rasgo particular de esta organización es que su centro operativo estaba en Frontera, un pueblo de 9000 habitantes, “escondido” en el límite entre Córdoba y Santa Fe, donde es difícil pasar desapercibido. En esa localidad pobre, de casas bajas, de pocas calles asfaltadas donde deambulan enjambres de motos, considerado el “patio trasero” de la cordobesa San Francisco, todos conocen a Gallardo.

La ubicación geográfica de Frontera resultó clave para el negocio de Gallardo. Situada sobre la Ruta 19 y cerca de la 34, la localidad se convirtió en un punto estratégico en la ruta de la cocaína que viene del norte, desde Salta y Bolivia, y de la marihuana que llegaba desde Misiones.

Tras la detención de Gallardo en 2013 y su posterior fuga de la prisión domiciliaria en 2022, Frontera se convirtió en un territorio en disputa. Después de la detención de Gallardo, empezaron a desembarcar en esa zona gente que no era de esa región. Primero estuvo el grupo llamado Los Santafesinos, que en realidad son de Santo Tomé. Siempre hubo un interés de grupos de afuera de esa región por ir a ocupar esos lugares, fundamentalmente porque la zona de San Francisco y Frontera tiene relevancia logística.

Esa violencia por el control territorial se cobró vidas inocentes. El 9 de julio de 2025, Zamir Torres, un niño de 4 años, fue asesinado cuando viajaba con su padrastro Braian “Peladito” Martínez en un auto que fue interceptado y atacado a balazos. El niño recibió ocho impactos y murió en el acto. El ataque ocurrió cerca del Polideportivo de Frontera, y el niño era sobrino de Horacio “Totín” Martínez, un joven de 21 años que había sido asesinado en mayo de 2025 en circunstancias similares.