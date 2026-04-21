Un niño encontró a su madre enterrada en el fondo de su casa luego de que fuera asesinada por su pareja en Claypole

Un femicidio conmocionó esta semana a la localidad bonaerense de Claypole. Un niño de 12 años descubrió el cuerpo de su madre enterrado en el fondo de su casa. Más tarde, se descubrió que fue asesinada por su pareja, que fue arrestada el pasado lunes.

Las sospechas comenzaron el pasado 2 de abril cuando Bautista, de 12 años, fue a visitar a su madre, Gisela Alejandra Ruocco de 35 años, a su casa. El niño no vivía con la mujer debido a que tenía consumos problemáticos con las drogas al igual que su pareja, Brian Leandro Lesta, de 30 años. Estaban juntos hacía tres meses. Ambos tenían una vivienda tipo prefabricada de una sola planta en el partido de Almirante Brown.

Sin embargo, vivían en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires y solían ausentarse por largos períodos de tiempo de la residencia bonaerense. En diálogo con LN+, una vecina comentó la situación. “A veces esta vivienda estaba vacía por meses. No siempre había personas. En esta cuadra en oportunidades se escuchaban gritos. Uno hacía lo que podía hacer por teléfono, pero uno no puede salir cuando esas cosas pasan”, comentó.

La vivienda donde vivía la pareja en Claypole, en el partido de Almirante Brown Captura LN+

La víctima tenía antecedentes penales de 2025 por tenencia de estupefacientes, mientras que Lesta tenía antecedentes por los delitos de lesiones en riña y robo agravado por el uso de arma. La mujer era madre de seis hijos, ninguno de los cuales tenía a su cargo. Por estos motivos es que Bautista vive en la casa de su abuela, a la vuelta de la de su madre. “Ella se iba siempre a Capital porque tenía problemas de adicción”, contó la tía de Bautista a LN+.

Al llegar a la casa, Bautista fue recibido por Lesta, quien le dijo que su madre había viajado a la ciudad de Buenos Aires y no se encontraba en el lugar. En esa visita distinguió en el fondo de las inmediaciones que había tierra removida, algo que le llamó la atención.

La tierra removida en el fondo de la vivienda Captura LN+

Al día siguiente, el joven volvió a presentarse en el hogar e insistió con ver a su madre. Pero Lesta le dijo que ella se fue y que no iba a verla nunca más. Fue entonces que volvió a la casa de su abuela, a quien le comentó la situación. Desde ese día, Lesta desapareció.

El pasado sábado Bautista y su abuela se decidieron a ingresar al fondo de la vivienda de Ruocco por atrás. Con ayuda de un vecino, que les prestó una pala, comenzaron a cavar en la tierra removida.

La víctima, Gisele Alejandra Ruocco Instagram

“Vinieron hasta acá, clavaron un palo y sintieron algo. Fueron con el vecino a pedirle si les prestaba una pala porque su mamá no venía hace unos días y quería saber si era su mamá. El vecino le dijo que lo ayudaba”, expresó la tía del niño.

Allí se encontró con el brazo de una persona. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”, dijo Bautista. La reconoció por un tatuaje que llevaba en la piel. Fue entonces que le contó a su tía, la cual llamó al 911 para alerta de la situación. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción y tenía un trapo en la boca.

🔹Macabro hallazgo: "Clavaron un palo y sintió algo"



Habló la hermana de la mujer asesinada y enterrada en Claypole, que luego fue encontrada por su hijo de 12 años.



📌Con Carola Suárez en #BuenDíaNación pic.twitter.com/i0GQRQDFSQ — La Nación Más (@lanacionmas) April 20, 2026

Lesta era intensamente buscado por la Justicia desde el día del crimen y el pasado lunes fue detenido por asesinar y descuartizar a su pareja.

La tía del niño comentó a LN+ que le habían consultado a la víctima si el hombre la agredía, pero ella lo había negado: “Mi mamá le preguntó si él la golpeaba y le dijo que no”. Además, relató que junto a su madre habían realizar los trámites en Niñez para que los niños quedaron bajo la guarda definitiva de su abuela.