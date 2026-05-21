Cayó “la abuela narco”, vendía cocaína y marihuana en la casa donde cuidaba a sus nietos

Una mujer de 48 años fue detenida en la Villa Zavaleta acusada de vender marihuana, cocaína, pasta base y tusi frente a su casa, donde convivía junto a sus hijos y cinco nietos.

De acuerdo con las fuentes del caso, al advertir la presencia policial, la sospechosa intentó escapar ingresando rápidamente en el domicilio utilizado como punto de venta. Sin embargo, los oficiales lograron capturarla dentro de la propiedad.

Al entrar en la vivienda, los efectivos encontraron una importante cantidad de droga distribuida sobre una mesa y un modular. En el lugar también estaban presentes un hijo y un sobrino de la mujer, de 26 y 20 años respectivamente, además de cinco menores de edad, nietos de la detenida.

El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad, que además secuestró drogas, un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y balanzas de precisión.

El procedimiento se concretó cuando efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación del Barrio 21-24/Zavaleta detectaron movimientos compatibles con venta de estupefacientes en uno de los pasillos del asentamiento. Según la investigación, la “abuela narco” realizaba las transacciones directamente frente a su vivienda.

Decomisaron drogas y dinero en un puesto de venta narco supervisado por una abuela Prensa Gendarmería

Durante la requisa, los policías secuestraron 511 gramos de marihuana, distribuidos en 85 envoltorios listos para la venta y un trozo compacto de aproximadamente 350 gramos. También hallaron 35 gramos de cocaína fraccionada en 29 envoltorios, 25 dosis de pasta base y dosis de tusi, la droga sintética conocida popularmente como “cocaína rosa”.

Además de los estupefacientes, dentro de la vivienda fue encontrado un revólver calibre .22, junto a 10 municiones de ese calibre y otras 13 balas de 9 milímetros.

La policía porteña secuestró dosis de drogas preparadas para la venta minorista Prensa Gendarmería

Los investigadores también secuestraron dos balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento de la droga y 77 mil pesos, presuntamente provenientes de la comercialización ilegal.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur. Desde la fiscalía se dispuso la detención de la mujer por los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego sobre la cual se solicitó una pericia, para lo que se informó al Registro Nacional de Armas (RENAR).

La mujer vendía drogas en la villa Zavaleta Prensa Ministerio de Seguridad

Además, se decidió dar intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes por la situación de los menores y se imputó también al hijo y al sobrino de la detenida.