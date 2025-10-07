Cayó parte de una banda que le robó a un empresario farmacéutico una mochila de lujo con millones de pesos y un Rolex

Era mediodía del 8 de agosto en Balvanera cuando un empresario del rubro farmacéutico estacionó su auto en un garaje de Moreno al 3000. Venía de una reunión en Palermo y llevaba una mochila Louis Vuitton que en su interior tenía $8.000.000 en efectivo y un reloj Rolex valuado en miles de dólares. Apenas bajó del vehículo, un hombre armado lo interceptó, le arrebató la mochila y corrió hacia una moto donde lo esperaba un cómplice . En segundos, ambos desaparecieron entre el tránsito, dejando al empresario sin su dinero, reloj y mochila importada.

Tras la denuncia de la víctima, la investigación quedó en manos de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la Policía de la Ciudad. Según el parte oficial, durante casi dos meses los detectives reconstruyeron la secuencia previa al robo y el despliegue posterior de los autores. La hipótesis, respaldada por el análisis de cámaras y el cruzamiento de datos, fue que el hecho no fue un arrebato al voleo: los autores conocían que la víctima asistiría a esa reunión y saldría con dinero. Para los investigadores, se trató de una banda con un andamiaje planificado, que combinó apoyo en autos y la irrupción final de dos delincuentes en moto.

El expediente se inició con la denuncia en la Comisaría Vecinal 3 A. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, a cargo de Marcelo Martín Retes, dispuso que interviniera la DIC3 para dar con los autores. Desde ese momento, el foco quedó puesto en los movimientos previos al asalto y en los vehículos que habrían dado cobertura a la moto en la que huyó el delincuente armado.

Si bien los dos autos de apoyo detectados, marca Citroën, estaban sin patentes, el seguimiento por cámaras permitió ubicar escenas clave antes del ataque. Según la pesquisa, los Citroën fueron abordados a varias cuadras del edificio en Palermo del que luego saldría la víctima. Antes de subirse a esos autos, dos hombres llegaron por separado: uno en un Fiat Uno y otro en una camioneta Volkswagen Amarok. Ambos vehículos fueron secuestrados en los allanamientos.

Con esas imágenes y el cruce de información, los investigadores identificaron a tres involucrados. A partir de ese avance, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42, a cargo de Ángeles Mariana Gómez Maiorano, ordenó realizar tres allanamientos simultáneos, con el pedido tramitado ante los Juzgados de Garantías N° 2 de Morón y N° 2 de Lanús.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en un departamento de la calle Valle al 300, en Caballito. Allí fue detenido uno de los sospechosos, señalado en la investigación como quien habría conducido uno de los vehículos de apoyo. En un garaje cercano, los oficiales secuestraron el Fiat Uno que se observa en la reconstrucción previa al hecho. Además, en ese domicilio se incautaron cuatro celulares —dos iPhone 16—, un anillo, una cadena, dos dijes y US$600.

El segundo allanamiento se realizó en Viena al 1000, en Merlo. En ese punto fue detenido otro de los involucrados. En la vivienda se secuestraron cuatro radios de comunicación Motorola con dos cargadores, cuatro celulares —dos de ellos iPhone—, cinco cartuchos de escopeta calibre 32, US$413 y la camioneta Volkswagen Amarok mencionada en la investigación.

El tercer procedimiento fue en un departamento de Lanús. En ese lugar se incautaron tres celulares. No se encontró allí al señalado como el tercer involucrado, sobre quien pesa un pedido de captura.

En el desglose de los elementos reunidos figura el Fiat Uno incautado en Caballito; la Volkswagen Amarok secuestrada en Merlo; celulares de distinta gama, incluidos modelos iPhone; anillos, cadenas y dijes; radios Motorola con cargadores; y dinero en efectivo: 600 dólares en el domicilio de Valle al 300 y 413 dólares en la vivienda de Viena al 1000. También fueron hallados cinco cartuchos de escopeta calibre 32 en este último operativo. De acuerdo con los investigadores, esas piezas se integran con las imágenes de cámaras y con los movimientos relevados antes y después del ataque.