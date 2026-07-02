Cayó un hombre que estaba prófugo luego de ser condenado por abusar sexualmente de una empleada de su empresa

Durante varios meses permaneció fuera del alcance de la Justicia, pese a que sobre él pesaba una condena firme a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual agravado. Sin embargo, su búsqueda terminó en las últimas horas, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad lo localizaron mientras caminaba por el barrio porteño de San Nicolás y concretaron su detención tras un operativo de vigilancia.

El detenido, de 47 años, había sido condenado por abusar sexualmente de una empleada de la concesionaria de automóviles que dirigía. La captura fue concretada por personal de la División Delitos contra la Integridad Sexual, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Captura de Prófugos (Ufecri), que procuraba establecer el paradero del condenado luego de que la sentencia quedara firme este año.

La pesquisa permitió reconstruir parte de su rutina y determinar que trabajaba en una agencia de venta de automóviles situada en la zona de las calles Maipú y Sarmiento, en pleno microcentro porteño. A partir de esa información, los investigadores montaron un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones del lugar.

Después de varias horas de observación, los efectivos detectaron la presencia del prófugo cuando caminaba por la vía pública. En ese momento lo interceptaron y concretaron su detención sin que opusiera resistencia, poniendo fin a la búsqueda.

El caso

El expediente judicial tuvo origen en un episodio ocurrido entre la noche del 8 de marzo y la madrugada del 9 de marzo de 2022.

La víctima trabajaba en una concesionaria de automóviles cuyo propietario era el ahora detenido. Según quedó acreditado durante el juicio, la mujer había manifestado su intención de dejar el empleo debido a problemas económicos.

En ese contexto, el empresario le propuso reunirse fuera del ámbito laboral para conversar sobre una posible recategorización que mejorara sus condiciones de trabajo.

De acuerdo con la investigación, ambos se encontraron en un bar, donde consumieron bebidas alcohólicas. Cuando el establecimiento cerró, la mujer perdió el conocimiento y permaneció varias horas sin poder reconstruir lo sucedido.

Según la acusación, recuperó parcialmente la conciencia mientras el empresario abusaba sexualmente de ella. Poco después volvió a desvanecerse.

La denuncia dio origen a una investigación que reunió distintas pruebas testimoniales, periciales y médicas, valoradas posteriormente durante el juicio oral.

El 8 de mayo de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 16 condenó al acusado a seis años y ocho meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado. Una vez agotadas las instancias recursivas, la sentencia quedó firme este año, lo que habilitó el inicio de las tareas destinadas a ejecutar la pena.

Con la condena firme, la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Captura de Prófugos (Ufecri), encabezada por el fiscal José María Campagnoli, encomendó a la Policía de la Ciudad la localización del condenado, algo que se concretó en las últimas horas.

El condenado quedó a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 16, presidido por la jueza Inés Cantisani, que interviene en la ejecución de la sentencia.