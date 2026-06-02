Cayó una banda integrada por menores que acumulaba 11 robos en Villa Lugano

Una banda integrada por cuatro menores de edad y un joven de 19 años, acusada de haber cometido al menos 11 robos en Villa Lugano durante los últimos dos años, fue desarticulada por la Policía de la Ciudad luego de una investigación que permitió vincularlos con el asalto a dos conductores de aplicaciones de viajes.

Entre los detenidos hay adolescentes de 12, 13, 15 y 16 años. El más joven ya acumula ocho antecedentes delictivos registrados durante el último año, mientras que el integrante de 19 años ya había sido procesado en 2025 por un robo en poblado y en banda por disposición del Juzgado de Menores N°2.

El procedimiento se inició cuando un hombre de 32 años denunció haber sido víctima de un violento robo en la zona de Larrazábal y Chilavert. Según relató ante los efectivos de la Comisaría Vecinal 8A, fue interceptado por cinco jóvenes que lo amenazaron con armas blancas y le sustrajeron la llave de su automóvil Renault Logan, su teléfono celular, documentación personal y dinero en efectivo.

Parte de la banda de menores detenida en Villa Lugano Prensa Ministerio de Seguridad

Tras recibir la denuncia, los policías desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Poco después lograron localizar a los sospechosos en Frida Kahlo al 4700, donde fueron interceptados e identificados.

Durante el operativo realizado en presencia de testigos, los efectivos encontraron distintos elementos de interés para la causa: teléfonos celulares, documentación, dinero en efectivo y llaves correspondientes a vehículos de las marcas Fiat y Volkswagen.

La investigación permitió establecer que varios de esos objetos provenían de distintos hechos delictivos. Entre ellos, el conductor asaltado reconoció como propios su teléfono celular y la documentación que le había sido robada minutos antes.

Además, los investigadores determinaron que una de las llaves secuestradas pertenecía a un Fiat Siena que había sido sustraído horas antes a otro chofer de una aplicación de viajes. Ese vehículo fue posteriormente hallado abandonado en la zona. En ese episodio, la víctima también había sido despojada de su teléfono celular y de otros efectos personales.

Uno de los elementos clave para avanzar en la causa fueron las imágenes obtenidas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Los registros permitieron identificar a los cinco sospechosos y vincularlos con una serie de hechos delictivos ocurridos en Villa Lugano durante los últimos dos años.

De acuerdo con la investigación policial, se trata de la misma banda que habría participado en al menos 11 robos cometidos en distintos puntos del barrio, principalmente bajo la modalidad piraña donde abordaban a conductores y transeúntes para apoderarse de vehículos, teléfonos celulares y pertenencias personales.

La gravedad del caso volvió a poner el foco sobre la reiteración de antecedentes entre menores de edad involucrados en hechos delictivos. Según fuentes del expediente, el adolescente de 12 años ya registraba ocho intervenciones previas por distintos delitos contra la propiedad, mientras que varios de los restantes integrantes también habían sido identificados en investigaciones anteriores.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Menores N°1, que dispuso la detención de todos los integrantes de la banda. Los cuatro menores fueron trasladados al Instituto Inchausti, mientras que continúan las actuaciones para determinar su participación en otros episodios similares registrados en la zona.