César Milani, sobre el robo: “Huelo que detrás de esto hay personal de alguna fuerza de seguridad”

Tras sufrir un asalto en su casa del barrio La Horqueta, en San Isidro, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército César Milani aseguró que las personas que ingresaron a su hogar “estaban fuertemente armados, no drogados, y se los veía entrenados”, por lo que advirtió: “Huelo que detrás de esto hay personal de alguna fuerza de seguridad”.

Milani, en declaraciones a varios medios en la puerta de su casa, explicó que lo único que le interesaba era que los cuatro hombres, que ingresaron a su casa el martes, después del mediodía, cuando redujeron a unos albañiles que trabajaban en diferentes reparaciones, se fueran sin dañar a nadie.

Entrevista a Milani luego del robo

“Lo primero que me interesó es la vida de las personas, de mi señora, la empleada y cerca de siete obreros”, declaró. “Lo que menos quería producir era un daño físico y no pasó nada porque intenté no usar las armas de fuego que tengo. Hubiese sido un desastre y una irresponsabilidad mía”, reconoció.

Sobre la entradera, Milani explicó: “En un momento que el portón estaba abierto entraron tres personas o cuatro, yo justo salía a la vereda para ver unos desagües con el contratista que está trabajando en la obra, bajaron una o dos personas más que nos metieron adentro”.

Luego, los hombres, que según el militar uno tendría unos 20 años y el resto entre 35 y 40 años, estuvieron en la vivienda cerca de “15 a 20 minutos” y destacó: “Todas las personas estaban fuertemente armadas, yo conozco un poquito de armas y sé que tenían armas importantes, calibre 9 mm, 45, marcas Browning y Glock”.

La investigación

Milani indicó que ya se realizaron identikits de los ladrones y que se obtuvieron las patentes de los dos autos en los que se movilizaban, uno de ellos se habría quedado en una zona cercana a la casa como “campana”.

“Aprovecho esta llegada a los medios para pedirles ayuda a las autoridades policiales y provinciales de seguridad, que tienen todos los elementos, los autos, las patentes, dos indentikits y las caras para determinar quienes son los que entraron a mi casa”, exclamó.

Robo a Milani: así escaparon los ladrones

Milani abonó la idea de que los hombres no eran unos simples ladrones que aprovecharon hacer una entradera al voleo. “No era un grupo cualquiera, eran profesionales, actuaron como una especie de grupo comando, huelo que detrás de esto hay personal de alguna fuerza de seguridad, posiblemente alguna fuerza de seguridad que esté en alguna situación anómala, que esté fuera de la fuerza o no”, cerró.

LA NACION