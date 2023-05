Chaco: lo siguieron para robarle una mochila con $800.000 y le dispararon en el pie

escuchar

Un empresario de 36 años vivió ayer un violento asalto en Resistencia, en Chaco, cuando bajó de su auto en una calle céntrica dos motochorros le robaron una mochila con $800.000. “Alguien sabía porque me apuntaron directo al pecho y me dijeron ´la mochila, la mochila´”, opinó la víctima sobre la hipótesis de que lo entregaron. Cuando huía desesperado, los ladrones le dispararon por la espalda y uno de los proyectiles dio en uno de sus pies.

La escena del delito fue grabada por varias cámaras de seguridad de la zona que registraron la manera en que el joven, identificado por el medio local Diario Chaco como Franco Catelli, corrió desesperado para intentar escapar de los delincuentes que lo perseguían a toda velocidad.

La huida se inició pasadas las 15 de ayer en la esquina de la avenida Wilde con Rivadavia. Fue allí que el emprendedor se bajó de su camioneta con una mochila negra y dos hombres lo sorprendieron para robarle. La víctima comenzó a correr desaforado hasta que en un momento decidió tirar la mochila hacia el patio interior de una confitería de la zona.

Mientras uno de los asaltantes seguía el accionar desde la motocicleta, el otro fue en búsqueda del bolso, pero no sin antes dispararle por la espalda a Catelli. Efectivamente, uno de los tiros dio en el pie derecho del empresario. Los ladrones huyeron y la víctima reapareció en el plano de una de las cámaras rengueando debido a la herida que sufrió un su extremidad.

“Agradezco a Dios estar vivo, pero el dinero sí duele porque me levanto todas las mañanas para trabajar y cuesta mucho. Tengo mis padres grandes que trabajan, trato de emprender en este país y nada te devuelve este país”, dijo la víctima, indignada, al medio Norte Grande Federal. Catelli contó que el dinero robado no es de las “ganancias” del emprendimiento familiar, sino dinero para saldar deudas.

“Me dicen que hubiera entregado [la mochila]. Capaz que lo hubiera hecho en el momento y me hubieran disparado igual. Realmente uno no sabe. Estas personas están totalmente jugadas, no les importa nada. Si su vida no les importa, qué les va a importar la mía”, reflexionó.

