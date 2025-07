Chats reveladores: qué mensajes le enviaba el juez denunciado a su colaboradora

Los propios colegas del juez Ernesto García Maañón, denunciado por acoso sexual y laboral, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense una copia con transcripciones de mensajes de WhatsApp. La entrega del material, que expone un presunto caso de acoso, se concretó un día antes de que una funcionaria judicial denunciara formalmente al magistrado.

¿Qué decían los mensajes del juez García Maañón?

El contenido central de la controversia reside en un audio de ocho minutos que el juez García Maañón, de 76 años, envió a su colaboradora, G. B. S., en abril pasado. La propia funcionaria reenvió este mensaje a un grupo de WhatsApp que comparte con otros magistrados, lo que desató el escándalo. En la grabación, el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro le expresaba a la denunciante su interés personal y sexual.

Un audio de ocho minutos es la prueba central en la denuncia por acoso sexual WhatsApp

“Te fui tan sincero, no creo que otro tipo te lo haya dicho tan claro. Me parecés atractiva, y bueno, todo genial, me encantaría tener algo con vos”, afirmaba el juez en uno de los tramos del audio. En otra parte, insistía en su presunta autenticidad: “Soy muy auténtico, te dije a vos que me atraías, que me hubiera encantado tener una relación con vos del nivel que sea”.

La propuesta del magistrado incluía un encuentro fuera del ámbito laboral. “Quería ir a comer con vos. Movernos en otro contexto, porque me parecés muy atractiva, hay mucha atracción sexual de mi parte, por lo menos”, se escucha en la grabación.

El mensaje finaliza con una comparación controversial: “Pero no importa, ustedes son muy -vos misma lo reconociste- muy complicadas y hay que entenderlas como son. Es así… yo si de algo entiendo es de mujeres y de caballos. Y no hago comparación, son dos seres complicados”.

Los colegas del magistrado presentaron los chats ante el máximo tribunal provincial

Cómo se conocieron los chats del juez

La revelación de estos mensajes ocurrió en el grupo de WhatsApp “Información-Presidencia”, integrado por jueces y secretarios de la Cámara de San Isidro. El viernes pasado, García Maañón envió un audio al grupo donde criticaba el desempeño de G. B. S. y afirmaba que no tenía confianza en ella.

“Con G. B. S. realmente no trabajo bien. No trabajo bien porque se mandó un par de ‘macanas’ grandes. Así que no, no le tengo confianza. Se le dará un pase o se le dará una licencia”, sostuvo el juez.

Veinticinco minutos después, la funcionaria, que estaba con licencia psiquiátrica pero permanecía en el chat, respondió. “Su audio duele porque falta la verdad. Le reenvío este audio para recordarle que me dijo que no sufriría represalias”, escribió antes de compartir la grabación de abril y abandonar el grupo.

La pruebas se presentaron a la Suprema Corte bonaerense Santiago Hafford - LA NACION

La acusación de G. B. S. no se limita a los mensajes de WhatsApp. En su presentación ante la Subsecretaría de Control Disciplinario, relató otras situaciones de acoso sexual y laboral que, según su testimonio, sufrió desde que el juez asumió la presidencia de la Cámara en marzo.

Describió un episodio en el que el magistrado le ordenó sentarse en un sillón y se aproximó de manera intimidante. “Su mirada y su cuerpo se giró considerablemente sobre mi cuerpo y su mirada se posó por encima de mi hombro. Fue la primera vez que me sentí intimidada”, contó. Siempre según su relato, el juez notó su incomodidad y le preguntó: “¿Te incomoda?”. Ante su respuesta afirmativa, él se levantó y cambió de asiento.

La denuncia por acoso sacude al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires

La denuncia y la investigación en curso

Los otros cinco jueces de la Cámara de Apelación —Leonardo Pitlevnik, Carlos Blanco, Oscar Quintana, Luis Cayuela y Juan Stepaniuc— presentaron las transcripciones de los chats ante la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan. Los magistrados consideraron que la situación podía violar la resolución 2206/19 sobre trato digno, la ley provincial 13.168 de Violencia Laboral y el Convenio 190 de la OIT.

El ministro Daniel Soria firmó la resolución que da inicio a un sumario administrativo para investigar la conducta de García Maañón. Un abogado instructor de la Subsecretaría de Control Disciplinario recabará pruebas y tomará testimonios para esclarecer los hechos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.