Cinco delicuentes armados aterrorizaron a una niña de tres años cuando entraron a robar en una farmacia de La Plata

Cinco hombres armados entraron en una farmacia de La Plata y tras amenazar a las empleadas del lugar, y en una entradera que duró poco menos de un minuto, robaron una importante suma de dinero. Además, le sustrajeron plata y celulares a los clientes, entre los que estaba una mujer con su niña de tres años.

“Mi hija quedó muy asustada, pregunta por qué la apuntaron con esa cosa negra que mancha la ropa con pintura”, dijo Walter a LA NACION, padre de la nena, sobre el robo que sufrió junto a su madre. “Es que cada vez que vemos la tele y pasan a alguien que dispara, cambiamos en seguida de canal y le decimos que no pasa nada, que es algo que tira pintura”, explicó con angustia y preocupación.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 de ayer en la localidad platense de Tolosa, en la intersección de las calles 7 y 520 bis. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local, se puede ver como entran cinco hombres encapuchados armados y le apuntan a las personas que estaban en el lugar.

Inmediatamente tres de ellos saltan el mostrador para ir hacia la caja registradora y sustraer todo el dinero que había en ella. En ese mismo momento, las empleadas se agachan y se dirigen a la parte interna de la farmacia.

Cinco delicuentes armados aterrorizaron a una niña de tres años

En tanto, los clientes, cuatro mujeres y la niña de tres años, quedan desamparadas ante los delincuentes que las amenazan con sus armas para que les entregaran sus bienes personales.

En 50 segundos los cinco hombres abandonaron el lugar con el botín y se dieron a la fuga. Sus víctimas no sufrieron heridas.

Sobre cómo está su familia, Walter dijo que esposa está “triste y angustiada” y que si hija “quedó un poco asustada” porque teme que los ladrones vuelvan.

“Tratamos de contenerla para que siga una vida un poco normal. Ahora tiene miedo a salir, de estar en la calle. Ella pregunta si los ladrones van a volver, pero le decimos que los agarró la policía aunque es mentira. Pregunta por qué el chico se llevó el celular, si es que no tenía. Le decimos que así fue, y que vamos a comprar otro. Que no hay problema. Le decimos mentiras para que ella pueda estar con menos miedo y se olvide de la situación porque no puede discernir el tema de la inseguridad”, explicó.

Si bien tanto las empleadas de la farmacia, como las clientas no fueron heridas por los delincuentes, Walter lamento la naturalización de la inseguridad. “Yo me pregunto si nos tenemos que conformar diciendo que por suerte no les pasó nada. Porque sí pasó. Cinco y media de la tarde, cinco delincuentes con armas que le apuntan a una nena de tres años y a su mamá. El trauma y el miedo que tiene la nena está, pero uno lamentablemnte y equivocadamente termina diciendo eso”, cerró.