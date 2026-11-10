Cinco detenidos por arrebatos durante la visita del papa León XIV en Plaza de Mayo y Puerto Madero

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas el lunes acusadas de robo durante la visita del papa León XIV a Buenos Aires, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales. El operativo tuvo lugar en Puerto Madero y Plaza de Mayo. Dos de estos hombres tenían antecedentes.

Fuentes policiales indicaron que cuatro integrantes de una banda que operaba en grupo fueron detenidos en la Plaza de Mayo, altura Rivadavia y Reconquista, detectados por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) cuando uno de ellos hacía un arrebato y los otros empujaban a la multitud para facilitar el robo.

Personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad detuvo a los cuatro. Los detenidos tienen 21, 22, 27 y 32 años, residentes en los partidos bonaerenses de Lanús y Lomas de Zamora. En paralelo, los dos más jóvenes tienen dos y cuatro antecedentes por robo, robo agravado y hurto, con causas en las que quedaron procesados.

Detenidos por robo en la visita del papa León XIV

Además, en otro hecho registrado en la tarde del lunes, personal de la Comisaria Vecinal 1E detuvo a un ladrón en Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, en Puerto Madero, por el robo de un cadena de cuello, tras la denuncia hecha por el damnificado a policías que vigilaban en la zona. El imputado, a quien se le incautó la cadena sustraída, tiene 26 años y residencia en la provincia de Córdoba.

Detenidos por robo en la visita del papa León XIV

En medio de un fuerte operativo de seguridad, una multitud se movilizó en el marco de la visita del Sumo Pontífice a Buenos Aires. El lunes a la mañana, León XIV brindó una multitudinaria misa en el escenario instalado en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Luego de recorrer el “pasillo” a bordo de uno de los dos papamóviles construidos especialmente para él, el Papa León XIV ofreció su misa. “Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”, comenzó diciendo el papa León XIV.

Vigilia del Papa XIV en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Fabian Marelli

En otro tramo de su alocución, el Sumo Pontífice indicó que “la maternidad de la Iglesia de Roma se expresa en el servicio de comunión, para que todos los bautizados se reconozcan hermanos y hermanas en la única casa. En la Iglesia todos somos recibidos como ‘miembros de la familia de Dios […] edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor’“.

Vigilia del Papa XIV en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires. Presidencia

León XIV dejó un mensaje para el país: “La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada. No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

Por la tarde de ayer, el Sumo Pontífice mantuvo un encuentro con referentes del mundo laboral en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). Luego, asistió a una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y cerró el día con una celebración de las vísperas —la oración de la tarde— en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Este martes partió a Córdoba.

La agenda

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre