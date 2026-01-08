La Matanza: una persecución policial terminó con un patrullero y un auto empotrados contra una casa

Una persecución policial por las calles del municipio bonaerense de La Matanza terminó con una postal poco común. Un patrullero quedó incrustado contra una vivienda ubicada en la localidad de Rafael Castillo y el auto en el que se movilizaban los delincuentes terminó subido sobre el capot del móvil de la Policía Bonaerense, también poniendo en riesgo la estructura edilicia de la casa.

“Escuchamos primero una frenada, el choque y luego el estruendo cuando los autos entraron”, relató, todavía incrédula de lo que vio este miércoles alrededor de las 16, Luciana, la hija de la dueña de la vivienda afectada. Al salir a ver qué había ocurrido, la joven, su madre y sus hijas se encontraron con una imagen salida de una película: dos vehículos, uno arriba del otro, estaban metidos dentro del patio donde las mujeres habían estado un rato antes.

“La que más presenció todo fue mi hija de 13 años que estaba en el comedor, acá adelante. Vio los vidrios que volaron, vio la polvareda”, prosiguió en su relato la mujer en diálogo con LN+.

Del móvil policial que se había incrustado contra la vivienda salió un uniformado que, aunque se lo veía herido, metió la mano por la ventanilla del conductor del auto blanco e hizo dos disparos. “No vimos a los delincuentes, no sabemos si había alguien en ese rodado. Escuchamos los tiros y automáticamente cerramos todo”, agregó Luciana.

De acuerdo a la primera información que trascendió, el patrullero estaba persiguiendo al Peugeot 308 blanco que había sido robado a una mujer minutos después de que los delincuentes se tirotearan con un policía al intentar sustraerle sus pertenencias.

Según indicó el medio Primer Plano Online, en medio de la persecución los ladrones incluso se tomaron un tiempo para pasar por el Hospital Balestrini y dejar allí a un compañero herido durante el enfrentamiento con el efectivo. El Peugeot 308 fue reconocido por los móviles policiales de Rafael Castillo a unas 20 cuadras del centro de salud, donde luego finalizó la persecución contra una vivienda.