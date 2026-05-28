Coalición internacional narco: un peruano, un dominicano y un venezolano, atrapados por el olfato de un can antidrogas

La elegancia de la silueta del SUV deportivo no los eximió del control. Apostados en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional 3, donde se hace el control fitosanitario para vehículos que transitan desde y hacia la Patagonia, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Villarino” del Escuadrón 70 “Bahía Blanca” de Gendarmería detuvieron la marcha del Fiat Fastback en el que viajaban tres extranjeros.

Informaron que habían salido de la localidad de Villa Celina, en La Matanza, y que se dirigían a San Carlos de Bariloche. Pero los uniformados siguieron con lo suyo: primero, una inspección ocular del vehículo; luego, con la presencia de un binomio cinotécnico, popularmente conocidos como “Grupo K-9″.

“Cumbre”, el can detector de narcóticos del binomio, mostró rápidamente su excitación, signo evidente de que su entrenado y sensible olfato había detectado la presencia de estupefacientes.

Secuestro de más de dos kilos y medio de cocaína en Villarino, cerca de Bahía Blanca

Los ocupantes del SUV diseñado en la planta de coches deportivos Abarth, que actualmente está integrado en la línea de vehículos de alto rendimiento de Stellantis, la firma detrás de la marca Fiat, quedaron impávidos. Un peruano, un dominicano y un venezolano, un auto de lujo y los minutos contados para perderlo todo.

La requisa que permitió hallar la cocaína Prensa Gendarmería

Los gendarmes tomaron contacto con la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, que autorizó la requisa a fondo de la estructura del Fastback. Así fue que encontraron tres paquetes rectangulares que sometidos a la prueba de narcotest dieron positivo para cocaína; los ladrillos pesaban 2,557 kilos de sustancia blancuzca compactada.

Los ladrillos de cocaína incautados Prensa Gendarmería

El Ministerio Público Fiscal ordenó que los tres extranjeros asociados para la operación de tráfico de cocaína fueran trasladados a dependencias de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina, donde quedaron alojados en calidad de detenidos e incomunicados.

Los tres detenidos en Villarino y la droga secuestrada Prensa Gendarmería

La Justicia también dispuso el secuestro de la cocaína y del Fiat Fastback, en tanto encomendó a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Bahía Blanca” de la Gendarmería que prosiga con las tareas de campo y de inteligencia criminal para determinar quiénes son los proveedores y los receptores del estupefaciente.