“Según las pruebas recogidas, Agostina estaría viva y en Córdoba”, afirmó el abogado de la madre

CÓRDOBA.- “Según las pruebas recogidas, Agostina estaría viva y en Córdoba”. Esa es la frase que pronunció Carlos Nayi, el nuevo abogado de la madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado a la noche en la zona norte de esta ciudad.

El abogado se reunió con el fiscal Raúl Garzón y con investigadores acompañando a la madre y a Elizabeth, la abuela de la adolescente. Al retirarse de los tribunales, la abuela sostuvo: “Estamos muy conformes con la investigación”.

“La Justicia ha hablado muy claro con la madre; desde el cauto optimismo le han explicado cuáles son los recursos que se están utilizando para llegar al objetivo. No puedo brindar mayores precisiones; vamos por buen camino”, enfatizó el letrado.

Añadió: “Se han recolectado pruebas y se las siguen recogiendo minuto a minuto. ¿Cuál es la prueba? Mucha, variada. Reitero: estamos en una etapa de secreto de sumario y en un momento sumamente trascendental en la causa”.

Desde media mañana hay nuevos allanamientos en La Calera, una ciudad “dormitorio” de Córdoba capital, hacia el noroeste de la ciudad.

En tanto, sigue la verificación de los teléfonos celulares de los familiares de Agostina y de Claudio Barrelier, el exnovio de Melisa Heredia que, según pudo constatarse a través de cámaras de seguridad, fue la persona con la que la menor se encontró el sábado a las 22.30 en el cruce de las calles Mariano Fragueiro y Del Campillo, en el barrio Cofico.

Mientras, la madre de Agostina afirmó que en las últimas horas recibió varias llamadas relacionadas con el caso, incluso de personas que le piden “rescate”.