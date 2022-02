Cocaína adulterada: sugieren agravar la acusación de los supuestos vendedores de la cocaína adulterada de Puerta 8

Para el juez de Garantías de San Martín Mariano Grammático Mazzari, magistrado que interviene en el expediente donde se investigan la muerte de 24 personas que fallecieron después de haber consumido cocaína adulterada, sugirió agravar la imputación a homicidio calificado por el uso de veneno, que prevé una pena de prisión perpetua.

Así lo explicó el juez Grammático Mazzari en la resolución donde formalizó la detención de los primeros seis sospechosos apresados en Puerta 8, en Loma Hermosa, Tres de Febrero, como supuestos vendedores de la cocaína adulterada.

El magistrado explicó que no compartió la calificación de homicidio simple elegida por Ministerio Público Fiscal.

“Por mi parte debo decir que más allá de verme impedido de modificar el encuadre legal porque la plataforma fáctica no me lo permite, debo adelantar que no comparto la calificación de homicidio simple escogida. Ello así pues la figura más benigna de Homicidio Simple, sería desplazada por el inciso 2 del artículo 80 del Código Penal en cuanto establece expresamente como circunstancia de agravación del homicidio el uso de veneno como método insidioso”, explicó el juez en su resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Los seis sospechosos, apresados por la policía bonaerense pocas horas después de que se conocieran las primeras muertes, tienen entre 18 y 47. Para el magistrado deberán responder como coautores.

En la resolución, el magistrado también autorizó la apertura de dos teléfonos celulares secuestrados en los operativos.