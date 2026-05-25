Tenía pedido de captura y prohibición de entrada al país: lo encontraron vendiendo pasta base en la Villa 31

Un ciudadano paraguayo de 33 años que tenía un pedido de captura vigente y una prohibición de ingreso al país fue detenido en la Villa 31, de Retiro, con 876 dosis de pasta base listas para su comercialización. El operativo fue realizado por efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación Barrio 31 de la Policía de la Ciudad. La Justicia porteña ya le dictó la prisión preventiva.

El procedimiento se llevó a cabo durante una recorrida preventiva en la calle Flor de Otoño al 300, en el barrio de Retiro, donde efectivos policiales observaron una situación que les llamó la atención. Según informaron fuentes judiciales y policiales, el sospechoso se encontraba rodeado de varias personas realizando intercambios de objetos por dinero, una maniobra compatible con la comercialización de estupefacientes en la vía pública conocida en la jerga como “pasamanos”.

Además de la droga, la policía confiscó 139.500 pesos en efectivo, un celular y un chip telefónico. Prensa Policia de la Ciudad

Los agentes decidieron acercarse para identificarlo, pero apenas el hombre advirtió la presencia policial intentó escapar corriendo por los pasillos del barrio. Durante la fuga descartó dos bolsas de nylon.

A partir de ese momento se inició una persecución que finalizó unos 200 metros después, cuando los efectivos lograron interceptarlo y reducirlo. Tras la detención, los policías requisaron tanto al acusado como las bolsas que había intentado abandonar durante la huida.

Dentro de esos paquetes encontraron 876 envoltorios de pasta base fraccionados y preparados para su comercialización inmediata. De acuerdo con el pesaje realizado posteriormente, la droga secuestrada alcanzó un total de 555 gramos.

El ciudadano paraguayo detenido en la Villa 31 tenía prohibido ingresar al país Prensa Policia de la Ciudad

Además de los estupefacientes, los efectivos incautaron 139.500 pesos en efectivo, un teléfono celular y un chip telefónico que ahora serán sometidos a peritajes para intentar reconstruir posibles contactos y maniobras vinculadas a la venta de droga en la zona.

Tras el procedimiento tomó intervención la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con actuación del auxiliar fiscal Federico Ghisio, quien imputó al acusado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto en la Ley 23.737 de estupefacientes.

Sin embargo, la situación judicial del detenido se agravó aún más cuando los investigadores avanzaron con las averiguaciones sobre sus antecedentes personales y migratorios.

Según pudieron establecer las autoridades, el acusado tenía vigente una orden de captura dictada en julio de 2025 por la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de la Fiscalía General Departamental de Morón, también en una causa vinculada a la comercialización de drogas.

A eso se sumó otro dato clave para la investigación: la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) había dispuesto en 2017 su expulsión del país por un plazo de 8 años, medida que había sido debidamente notificada al imputado, pero que nunca cumplió.

Con todos esos elementos, la Unidad de Flagrancia Este solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanza la causa penal.

El pedido fue analizado por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°26, Nicolás Repetto, quien finalmente resolvió hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva del imputado.