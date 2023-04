Colectivero asesinado: familiares y seres queridos del chofer asesinado en La Matanza velan sus restos en Florencio Varela

escuchar

El asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620 que fue asesinado este lunes en medio de un tiroteo entre ladrones y un policía arriba del coche que conducía por el partido de La Matanza, agudizó la tensión social y provocó una serie de incidentes.

Por la noche, familiares y seres queridos del chofer velaron sus restos en la cochería Nuestra Señora del Valle, ubicada sobre la Ruta km 26, en Florencio Varela.

Cocheria Nuestra señora del Valle, en Florencio Varela, Ruta km 26 dónde velan los restos de Daniel Barrientos Rodrigo Néspolo

El crimen se produjo en el barrio Vernazza, en el cruce de las calles Bernardino Escribano y Cullen. Como informó la agencia Télam, los ladrones dispararon contra el chofer a quemarropa. Entonces, uno de los pasajeros se identificó como oficial del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DUOC) de la Policía de la Ciudad y comenzó un tiroteo entre los asaltantes y el efectivo a bordo. Finalmente, los agresores consiguieron bajar del colectivo y escapar en un auto conducido por un tercer cómplice. Por el momento, hay solamente un detenido.

Tras este hecho, la Unión Tranviarios Automotor anunció que este lunes 3 de abril habría un paro de colectivos en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires. “La muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes, especialmente en todo el AMBA, por lo que la UTA dice basta”, señaló el gremio a través de su cuenta de Twitter.

La mujer de Daniel Barrientos brindó un duro testimonio tras la muerte de su esposo. “Para mí [Daniel] era todo. A mí me arrancaron la mitad de la vida. Me sacaron las ganas de vivir”, expresó esta tarde Andrea.

En declaraciones televisivas, la viuda recordó que su marido estaba pronto a jubilarse, porque solo esperaban la contestación de la Anses. “Queríamos viajar, comprar nuestra casa, vivir lo que nos quedaba, poner un negocio”, enumeró Andrea, en diálogo con C5N. “Teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Está muy complicado todo. No pudimos”, agregó.

Según indicó Andrea, Daniel -quien fue asesinado a los 65 años mientras cumplía funciones como chofer- “últimamente ya no quería ir a trabajar”. “Quería disfrutar de la vida y de la familia”, observó.

“Siempre me mandaba mensajes cuando llegaba. Hoy justamente fue lo mismo. Le dije que me llame cuando llegue para que no use el celular cuando iba manejando, y no me contestó más”, dijo la mujer, y siguió: “Le mandé un par de mensajes y ya no me respondió. Todos los recorridos él me iba diciendo”.

En este sentido, Andrea dio detalles sobre cómo supo de la muerte de su marido. “Me enteré por gente de la empresa que lo habían matado”, indicó.

La mujer describió a su marido como “una excelente persona”, y solo pidió “Justicia”. “Esto no puede seguir pasando”, protestó.

