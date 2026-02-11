Quién es la “abuela influencer” que fue víctima de la banda del Millón

Mónica “Moni” Mancini, de 82 años, se ganó un lugar propio en las redes sociales a partir de un concepto simple y directo: cocinar como siempre cocinó y compartir, sin artificios, lo que ella llama la “sabiduría de abuela”. Su cuenta de Instagram, donde reúne una comunidad de más de 212.000 personas, está construida sobre la lógica de la cocina cotidiana, la práctica del día a día y una presencia cercana que no necesita más que una cámara, una receta y su mesa de trabajo.

En sus videos se la ve en su casa de Martínez, en San Isidro, en un ambiente cálido y sin escenografías, donde cada preparación aparece acompañada por comentarios breves que funcionan como consejo, anécdota o aporte personal. Ese estilo sencillo, directo y verosímil explica por qué su figura se volvió reconocible incluso fuera del mundo de las redes.

La notoriedad pública de Moni se amplificó esta semana, luego de haber sido víctima de un asalto violento en su vivienda. La madrugada del 9 de enero, tres delincuentes ingresaron por una reja y permanecieron durante tres horas dentro de la casa. La maniataron, la amenazaron con quemarla con agua caliente y le exigieron dinero y joyas. Como no tenía efectivo disponible, la obligaron a entregar las claves de su homebanking para realizar transferencias hacia otras cuentas.

Cuando terminaron, escaparon tras atarla de pies y manos. La investigación determinó que el robo fue dirigido en tiempo real por uno de los líderes de la banda del Millón, detenido en una cárcel bonaerense, que seguía el avance del asalto mediante una videollamada.

A partir de ese hecho, la fiscalía dispuso allanamientos en distintas unidades penitenciarias y en domicilios de la zona norte y sur del conurbano, en busca de la célula que actuó en su casa. También se estableció que el grupo había intentado robar su vivienda meses antes, en octubre, pero el plan se frustró cuando un vigilador advirtió la maniobra. Su caso, por lo tanto, no fue un ataque al azar sino un objetivo previamente marcado por la organización.

En su perfil predominan los videos cortos grabados en la cocina. Sus manos en primer plano, la voz tranquila, los ingredientes sobre la mesada y una dinámica sin cortes bruscos son elementos constantes en su propuesta. Moni muestra cómo avanzar paso a paso, sin pretender técnicas sofisticadas ni presentaciones excesivamente elaboradas. Su modo de explicar, paciente y llano, parece dirigido tanto a seguidores jóvenes que buscan recetas rápidas como a personas mayores que reconocen en ella gestos y hábitos familiares.

Publica con frecuencia y mantiene una estética coherente: planos simples, iluminación doméstica y un ritmo que permite seguir fácilmente cada detalle. Ese formato artesanal, que podría ser considerado minimalista frente al despliegue visual de otros creadores, es parte de su identidad y del vínculo que construyó con su público.

Su contenido también incorpora frases y reflexiones que ella presenta como “consejos de abuela”, una marca que complementa la cocina y que refuerza su figura como referente afectivo. Son mensajes breves que acompañan los videos o las descripciones de las publicaciones y que suelen centrarse en valores prácticos: la paciencia al cocinar, la importancia de aprovechar lo que hay en casa, la idea de que cocinar bien no implica complicarse.

El impacto del hecho llevó a que muchos de sus seguidores le enviaran mensajes de apoyo y preocupación. Aunque Moni no suele exponerse en primera persona más allá del ámbito doméstico, su comunidad está acostumbrada a verla trabajar en la cocina, compartir una receta o dar un consejo. Ese contacto cotidiano, sumado a su edad y a la crudeza del episodio, hizo que su nombre trascendiera rápidamente y que se multiplicaran las muestras de afecto en los comentarios de sus publicaciones.

Su perfil como creadora se sostiene en un equilibrio que no todas las cuentas logran: combina la utilidad de las recetas con una presencia cargada de simbolismo. Moni representa una figura que inspira confianza. No busca imponerse como experta técnica, sino como una abuela que explica lo que sabe hacer. Esa figura, reconocible y cercana, conecta con argumentos emocionales que exceden la cocina. En sus publicaciones, cocinar no es sólo preparar un plato; es un modo de ordenar el día, de transmitir experiencia y de sostener un vínculo con quienes la miran.