escuchar

Los incendios forestales en la Patagonia son una constante que se repite cada verano y, en un gran número de casos, el origen tiene que ver con personas que realizan fogones en lugares donde no está permitido o sin los recaudos adecuados para evitar que se salgan de control.

En ese contexto, desde uno de los parques nacionales más visitados de la zona, el Lanín, se difundieron imágenes de cómo tratan de identificar - para luego multar - a los que inician fuego en lugares no permitidos.

“Continúan los operativos para apagar fogones en áreas no habilitadas La intendencia del Parque Nacional Lanín informa sobre el trabajo de prevención y control ante la realización de fogones en sendas y áreas no habilitadas en la zona sur del área protegida”, dice el posteo compartido en redes sociales junto a imágenes tomadas por un drone que muestra a una persona haciendo fuego en un lugar no permitido.

El texto agrega: “Guardaparques, brigadistas y el monitoreo con drone realizan diariamente operativos en el marco de la planificación de prevención de incendios forestales en distintos puntos del parque, encontrando fogones en sendas y áreas no habilitadas. Dicho acto de negligencia por parte de algún visitante podría ser la causa de un gran incendio. ¡Evite multas!”.

“Estos operativos continuarán desarrollándose de forma aleatoria durante toda la temporada, con el fin de garantizar el óptimo disfrute del visitante, respetando siempre el cuidado del entorno y las especies que lo habitan”, detalla la intendencia del Parque Nacional y cierra: “Se invita a toda la sociedad a ser responsables en el cuidado de nuestra naturaleza, respetando las indicaciones básicas a tener en cuenta para ingresar a un Parque Nacional y para evitar un mayor impacto en el ambiente”.

Un par de días antes, desde el mismo Parque Nacional se había informado sobre la denuncia contra personas que habían provocado un incendio. “El Parque Nacional Lanín informa que el incendio que se produjo el pasado viernes [26 de enero] en un loteo privado de Lago Hermoso se encuentra Extinto. Para ello, se requirió del área protegida el incasable trabajo manual de brigadistas, guardaparques y técnicos, como también vuelos de drone para identificar puntos calientes o posibles focos secundarios”.

“Respecto a las causas del incendio, se detectó que días previos se estaba llevando a cabo una limpieza de terreno en el lugar sin autorización, encontrando cañas cortadas al ras, apiladas, un fogón y restos de comida. Desde el Parque Nacional Lanín se inició la denuncia penal correspondiente, en la cual ya se encuentra trabajando la Fiscalía Federal de turno”, informaron las autoridades del parque y agregaron: “Se recuerda que está terminantemente prohibido acampar o hacer fuego en lugares no habilitados”.

Según la Intendencia del lugar: “Se han detectado en diferentes zonas del Parque Nacional Lanín, personas y grupos que utilizan el fuego en zonas no habilitadas de forma ‘absolutamente negligente’, pese a todas las recomendaciones para hacer un uso adecuado del fuego que se difunden en medios de prensa, redes sociales, Centros de informes y Seccionales”.

El posteo cierra: “En diferentes Zonas del Área Protegida se multa a quienes realicen fuego por fuera de las áreas habilitadas. La aplicación de estas infracciones y de cualquier otro tipo, se realizan de acuerdo al procedimiento legal correspondiente, y derivan en importantes multas para los infractores”.

LA NACION

Temas Incendio