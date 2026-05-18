Se incendió una parrilla en Villa Crespo: columnas de humo y complicaciones en la avenida Corrientes

Bomberos y médicos del SAME trabajaban esta mañana en el cruce de la avenida Corrientes con Gurruchaga por el incendio de una parrilla. Las columnas de humo se veían a varios metros de distancia y se complicaba el tránsito en la zona por hora pico. El personal médico asistió a tres hombres por control.

Según pudo saber LA NACION, el incidente tuvo lugar en un comercio ubicado en avenida Corrientes 5546, en un local gastronómico de una única planta con el nombre Estación Villa Crespo que aún estaba vacío.

Se incendia una parrilla en Villa Crespo: columnas de humo y complicaciones en la avenida Corrientes

De acuerdo a los primeros peritajes en el lugar, el fuego incursionó sobre el conducto evacuador de gases en una extensión de 0,50 de diámetro y 8 metros de alto y afectó también el mobiliario de la parrilla.

Si bien el foco ígneo había sido controlado, permanecían las complicaciones en la avenida Corrientes para circular. Asistieron al lugar ocho dotaciones de bomberos y una ambulancia del SAME.

Se incendió una parrilla en Villa Crespo

Se incendió un edificio en Palermo

Un amplio operativo tuvo lugar el domingo por la mañana en el barrio porteño de Palermo, donde se incendió un edificio ubicado en la esquina de Salguero y Cabrera. Producto del fuego que se originó por un desperfecto eléctrico en la planta baja, el humo comenzó a subir por los departamentos y los vecinos tuvieron que ser evacuados a la terraza.

Las imágenes mostraron humo en la planta baja del edificio, ubicado en el número 1209. Convocados por el llamado de asistencia de los vecinos, personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajó en el lugar. Muchos vecinos, incluso, salieron a los balcones de sus departamentos para poder respirar aire fresco y evitar la inhalación de gases tóxicos.

El incendio en un edificio de Palermo

Según pudo saber LA NACION por fuentes del sistema de salud, no se registraron víctimas ni heridos. El desperfecto que causó el fuego habría sido causado por una falla eléctrica que todavía está siendo investigada, indicaron en LN+. En tanto, al tratarse de un edificio completamente eléctrico, el servicio permanecerá cortado y no se sabe con exactitud cuándo podrá ser restablecido.

“Las familias fueron llevadas hasta la terraza para que puedan respirar aire fresco”, detalló Matías Gentile, jefe de Bomberos de la Ciudad, en diálogo con LN+ y explicó: “Las personas están bien, pero se les aconsejó que vayan a la terraza o salgan a sus balcones para que respiren aire limpio y no el que está contaminado por la combustión del fuego”.